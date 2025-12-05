Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Canal+ - nowości na grudzień 2025. Spartakus: Dom Ashura, Kaskader i inne

Sprawdźcie listę nowych tytułów, jakie przygotował serwis CANAL+ w nadchodzących tygodniach grudnia.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  grudzień 
Spartakus: Dom Ashura Canal+ 2025 Spartacus: House of Ashur
Canal+ fot. materiały prasowe
Reklama

W grudniu widzowie nie będą się nudzić, bo na Canal+ trafi kilka świetnych produkcji. Na uwagę zasługuje serial Spartakus: Dom Ashura, przedstawiający alternatywną linię czasową, w której tytułowy bohater (w tej roli ponownie Nick E. Tarabay) żyje, a akcja dzieje się pół roku po wydarzeniach z 3. sezonu Spartakus: Krew i piach. Ponadto dreszczyk emocji zapewnią filmy Kaskader czy Łowcy skarbów. Nie zabraknie też kina familijnego (O psie, który jeździł koleją 2) i komedii romantycznych (Bridget Jones: w pogodni za facetem).

Sprawdźcie pełną rozpiskę nowości na listopad poniżej.

CANAL+ - nowości na grudzień 2025

Eksperyment: Odsiadka
Pierwsze odcinki już dostępne

Tego jeszcze nie było! To program, w którym influencerzy stają przed wyzwaniem przetrwania w realiach prawdziwego więziennego życia. Zamknięci w autentycznym, niedawno wyłączonym z użytku zakładzie karnym w Bartoszycach, będą musieli zmierzyć się z codziennością za kratami i funkcjonować w surowych, wymagających warunkach. W programie wystąpią Gimper, Jasper, Stifler, Misiek Koterski, Zygmunt Chajzer, Mini Majk i Jakub Rzeźniczak.

nullfot. Canal+

Łowcy skarbów
Już dostępny w serwisie

Ekscentryczny archeolog Christian Robinson dokonuje w Egipcie odkrycia zagadkowego napisu, który wskazuje na ukryty skarb faraona Cheopsa — nie w piramidzie, lecz… w samym sercu Francji. Wraz z córką i wnukiem wyrusza na pełną niebezpieczeństw wyprawę, podążając tropem napoleońskich tajemnic, zaszyfrowanych wskazówek i zapomnianych komnat Luwru.

fot. Bonne Pioche // SND Films

Genie
Już dostępny w serwisie

Zdany sam na siebie pracoholik Bernard tęskni za żoną i córką, które nie mają z nim najlepszego kontaktu, odkąd mieszkają osobno. Podczas sprzątania mężczyzna niechcący uwalnia Florę, dżina skrytego w starej szkatułce. Okazuje się, że może ona pomóc mu w jego problemach. Bernard wykorzystuje trzy życzenia do naprawienia relacji z rodziną, a Flora, zamknięta w pudełku przez tysiące lat, uczy się przy nim, jak działa nowoczesny świat.

nullfot. Universal Pictures

MTV Unplugged: Maryla Rodowicz
Premiera 8 grudnia

To muzyczny spektakl, będący gratką dla prawdziwych fanów Rodowicz - nagrany na początku września 2025 roku jubileuszowy koncert artystki, której na scenie towarzyszyły gwiazdy, takie jak Bambi, Ewa Farna, Igor Herbut, Mrozu, Natalia Szroeder i Krzysztof Zalewski. Efektem tej współpracy jest wspaniałe widowisko, w którym ikona polskiej muzyki pokazuje swoje kameralne, akustyczne brzmienie, emanując znaną i uwielbianą przez publiczność energią.

nullfot. Canal+

O psie, który jeździł koleją 2
Premiera 12 grudnia 

Po powrocie Zuzi z USA jej ukochany pies Lampo niespodziewanie znika. Bliscy starają się to ukryć, lecz dziewczynka szybko odkrywa, że na stacji czeka na nią inny czworonóg – suczka Luna. Wspólnie z przyjacielem Antkiem, Zuzia wyrusza w pełną przygód podróż, by dowiedzieć się, co stało się z jej psem.

null

Spartakus: Dom Ashura
Premiera 15 grudnia 

Spin-off oryginalnego serialu śledzi losy Ashura, który porusza się w brutalnym świecie rzymskiej polityki. Wykorzystując nowo zdobytą moc, bohater rządzi szkołą gladiatorów i stworzy nowy rodzaj widowiska, którego atrakcją ma być wojownicza gladiatorka imieniem Achillia. Jego działania obrażają elity, a on sam musi walczyć o swoją pozycję w hierarchii społecznej.

Spartakus: House of Ashur

arrow-left
Spartakus: House of Ashur
fot. materiały prasowe
arrow-right

I.S.S.
Premiera 20 grudnia 

Wybucha III wojna światowa. USA walczy z Rosją na ziemi, lecz konflikt wychodzi poza ramy ziemskiej orbity. Na znajdującej się w kosmosie stacji I.S.S ścierają się dwie frakcje jej załogi – Amerykanie i Rosjanie walczą o władzę i wpływy.

nullfot. Sky Base // LD Entertainment

Pewnego razu w Paryżu
Premiera 23 grudnia 

Połączeni odległym pokrewieństwem kuzyni odkrywają niezwykłe tajemnice starego, odziedziczonego przez ich rodzinę domu, gdzie natrafiają na ślad zagadkowej kobiety imieniem Adèle. Ich przodkini jako dwudziestolatka opuściła rodzinną Normandię, by w 1895 roku przenieść się do tętniącego przemianami przemysłowymi i kulturowymi Paryża. Zgłębiając jej historię, czworo współczesnych bohaterów wyrusza w podróż przez własne drzewo genealogiczne, odsłaniając fascynujące momenty z końca XIX wieku – czasu narodzin fotografii i impresjonizmu.

nullfot. Kino Świat

Bridget Jones: Szalejąc za facetem
Premiera 26 grudnia 

Ulubienica widzów powraca w kolejnym filmie, bawiąc i wzruszając jednocześnie. Po stracie ukochanego męża Marka, Bridget wychowuje ich dwoje dzieci i jest emocjonalnie zagubiona. Za namową przyjaciół (w tym byłego kochanka, Daniela Cleavera) po czterech latach emocjonalnego zawieszenia postanawia wrócić do pracy oraz do… randkowania.

4. Bridget Jones: Szalejąc za facetem - ok. 320 000 widzów (firma UIP nie udostępnia oficjalnych wyników dystrybuowanych przez siebie filmów)fot. materiały prasowe

Co będzie dalej?
Premiera 27 grudnia 

Dawni kochankowie, Willa i Bill (w tych rolach Meg Ryan oraz David Duchovny) przypadkowo spotykają się ponownie, gdy z powodu śnieżycy oboje zmuszeni są spędzić noc na lotnisku. Spędzają czas na rozmowach, wspomnieniach i refleksjach nad swoim obecnym życiem, a ich spotkanie kończy się namiętnym pocałunkiem. O świcie rozstają się, lecz nadal nie mogą o sobie zapomnieć, a ich drogi na lotnisku znowu się przecinają…

fot. materiały prasowe

Kaskader 
Premiera 31 grudnia

Colt Seavers (w roli tytułowej Ryan Gosling) rezygnuje z pracy kaskadera, która po latach nie jest już dla niego satysfakcjonująca a także staje się coraz bardziej niebezpieczna. Plany zmieniają się jednak, kiedy gwiazda wysokobudżetowej produkcji, realizowanej przez jego byłą partnerkę, znika. To zmusza Colta do powrotu do zawodu i walki o uczucie, które nadal w nim żyje.

fot. Universal Pictures

Źródło: Canal+

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  grudzień 
Spartakus: Dom Ashura Canal+ 2025 Spartacus: House of Ashur
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

Oceń

2025
Spartakus: Dom Ashura
Spartakus: Dom Ashura Dramat
Powiązane filmy

5,5

2025
Łowcy skarbów
Oglądaj TERAZ Łowcy skarbów Komedia

7,3

2025
Pewnego razu w Paryżu
Oglądaj TERAZ Pewnego razu w Paryżu Komedia

6,0

2025
O psie, który jeździł koleją 2
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ O psie, który jeździł koleją 2 Familijny

6,5

2025
Bridget Jones: Szalejąc za facetem
Oglądaj TERAZ Bridget Jones: Szalejąc za facetem Komedia

5,3

2023
I.S.S. Sci-Fi

5,9

2023
Oglądaj TERAZ Genie Komedia

6,8

2024
Kaskader
Oglądaj TERAZ Kaskader Dramat

4,9

2023
Co będzie dalej
Oglądaj TERAZ Co będzie dalej Komedia

Najnowsze

1 Emma Stone Gangster Squad
-

Batman 2 - Scarlett Johansson zastąpiła wielką gwiazdę. Kogo chciał Matt Reeves?

2 Niewierni w Paryżu - Woody Allen
-

Woody Allen nakręci nowy film w Madrycie. Kiedy początek zdjęć?

3 Lisa - K-POP
-

Tyler Rake - koreański film z uniwersum ma obsadę. Gwiazda kina akcji i K-Popu w głównych rolach

4 Fallout - 2 sezon
-

Które zakończenie New Vegas będzie kanonem w serialu Fallout? Nowa wskazówka o postaci Culkina

5 Sadie Sink w 4. sezonie Stranger Things
-
Plotka

Zaplątani - kandydatki do roli Roszpunki. Na liście są 4 nazwiska, ale jest jedna faworytka

6 Netflix logo
-

OFICJALNIE: Netflix wygrywa wojnę o Warner Bros. Hollywood panikuje, pilny list wysłany do Kongresu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e10

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e19

SpongeBob Kanciastoporty

s16e18

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e234

Moda na sukces

s33e10

The Graham Norton Show

s42e65

s2025e237

Anderson Cooper 360

s2025e241

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gabriel Luna
Gabriel Luna

ur. 1982, kończy 43 lat

Maciej Musiałowski
Maciej Musiałowski

ur. 1993, kończy 32 lat

Amy Acker
Amy Acker

ur. 1976, kończy 49 lat

Paula Patton
Paula Patton

ur. 1975, kończy 50 lat

Tamara Feldman
Tamara Feldman

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV