Canal+ - nowości na grudzień 2025. Spartakus: Dom Ashura, Kaskader i inne

W grudniu widzowie nie będą się nudzić, bo na Canal+ trafi kilka świetnych produkcji. Na uwagę zasługuje serial Spartakus: Dom Ashura, przedstawiający alternatywną linię czasową, w której tytułowy bohater (w tej roli ponownie Nick E. Tarabay) żyje, a akcja dzieje się pół roku po wydarzeniach z 3. sezonu Spartakus: Krew i piach. Ponadto dreszczyk emocji zapewnią filmy Kaskader czy Łowcy skarbów. Nie zabraknie też kina familijnego (O psie, który jeździł koleją 2) i komedii romantycznych (Bridget Jones: w pogodni za facetem).

Sprawdźcie pełną rozpiskę nowości na listopad poniżej.

CANAL+ - nowości na grudzień 2025

Eksperyment: Odsiadka

Pierwsze odcinki już dostępne

Tego jeszcze nie było! To program, w którym influencerzy stają przed wyzwaniem przetrwania w realiach prawdziwego więziennego życia. Zamknięci w autentycznym, niedawno wyłączonym z użytku zakładzie karnym w Bartoszycach, będą musieli zmierzyć się z codziennością za kratami i funkcjonować w surowych, wymagających warunkach. W programie wystąpią Gimper, Jasper, Stifler, Misiek Koterski, Zygmunt Chajzer, Mini Majk i Jakub Rzeźniczak.

fot. Canal+

Łowcy skarbów

Już dostępny w serwisie

Ekscentryczny archeolog Christian Robinson dokonuje w Egipcie odkrycia zagadkowego napisu, który wskazuje na ukryty skarb faraona Cheopsa — nie w piramidzie, lecz… w samym sercu Francji. Wraz z córką i wnukiem wyrusza na pełną niebezpieczeństw wyprawę, podążając tropem napoleońskich tajemnic, zaszyfrowanych wskazówek i zapomnianych komnat Luwru.

fot. Bonne Pioche // SND Films

Genie

Już dostępny w serwisie

Zdany sam na siebie pracoholik Bernard tęskni za żoną i córką, które nie mają z nim najlepszego kontaktu, odkąd mieszkają osobno. Podczas sprzątania mężczyzna niechcący uwalnia Florę, dżina skrytego w starej szkatułce. Okazuje się, że może ona pomóc mu w jego problemach. Bernard wykorzystuje trzy życzenia do naprawienia relacji z rodziną, a Flora, zamknięta w pudełku przez tysiące lat, uczy się przy nim, jak działa nowoczesny świat.

fot. Universal Pictures

MTV Unplugged: Maryla Rodowicz

Premiera 8 grudnia

To muzyczny spektakl, będący gratką dla prawdziwych fanów Rodowicz - nagrany na początku września 2025 roku jubileuszowy koncert artystki, której na scenie towarzyszyły gwiazdy, takie jak Bambi, Ewa Farna, Igor Herbut, Mrozu, Natalia Szroeder i Krzysztof Zalewski. Efektem tej współpracy jest wspaniałe widowisko, w którym ikona polskiej muzyki pokazuje swoje kameralne, akustyczne brzmienie, emanując znaną i uwielbianą przez publiczność energią.

fot. Canal+

O psie, który jeździł koleją 2

Premiera 12 grudnia

Po powrocie Zuzi z USA jej ukochany pies Lampo niespodziewanie znika. Bliscy starają się to ukryć, lecz dziewczynka szybko odkrywa, że na stacji czeka na nią inny czworonóg – suczka Luna. Wspólnie z przyjacielem Antkiem, Zuzia wyrusza w pełną przygód podróż, by dowiedzieć się, co stało się z jej psem.

Spartakus: Dom Ashura

Premiera 15 grudnia

Spin-off oryginalnego serialu śledzi losy Ashura, który porusza się w brutalnym świecie rzymskiej polityki. Wykorzystując nowo zdobytą moc, bohater rządzi szkołą gladiatorów i stworzy nowy rodzaj widowiska, którego atrakcją ma być wojownicza gladiatorka imieniem Achillia. Jego działania obrażają elity, a on sam musi walczyć o swoją pozycję w hierarchii społecznej.

I.S.S.

Premiera 20 grudnia

Wybucha III wojna światowa. USA walczy z Rosją na ziemi, lecz konflikt wychodzi poza ramy ziemskiej orbity. Na znajdującej się w kosmosie stacji I.S.S ścierają się dwie frakcje jej załogi – Amerykanie i Rosjanie walczą o władzę i wpływy.

fot. Sky Base // LD Entertainment

Pewnego razu w Paryżu

Premiera 23 grudnia

Połączeni odległym pokrewieństwem kuzyni odkrywają niezwykłe tajemnice starego, odziedziczonego przez ich rodzinę domu, gdzie natrafiają na ślad zagadkowej kobiety imieniem Adèle. Ich przodkini jako dwudziestolatka opuściła rodzinną Normandię, by w 1895 roku przenieść się do tętniącego przemianami przemysłowymi i kulturowymi Paryża. Zgłębiając jej historię, czworo współczesnych bohaterów wyrusza w podróż przez własne drzewo genealogiczne, odsłaniając fascynujące momenty z końca XIX wieku – czasu narodzin fotografii i impresjonizmu.

fot. Kino Świat

Bridget Jones: Szalejąc za facetem

Premiera 26 grudnia

Ulubienica widzów powraca w kolejnym filmie, bawiąc i wzruszając jednocześnie. Po stracie ukochanego męża Marka, Bridget wychowuje ich dwoje dzieci i jest emocjonalnie zagubiona. Za namową przyjaciół (w tym byłego kochanka, Daniela Cleavera) po czterech latach emocjonalnego zawieszenia postanawia wrócić do pracy oraz do… randkowania.

fot. materiały prasowe

Co będzie dalej?

Premiera 27 grudnia

Dawni kochankowie, Willa i Bill (w tych rolach Meg Ryan oraz David Duchovny) przypadkowo spotykają się ponownie, gdy z powodu śnieżycy oboje zmuszeni są spędzić noc na lotnisku. Spędzają czas na rozmowach, wspomnieniach i refleksjach nad swoim obecnym życiem, a ich spotkanie kończy się namiętnym pocałunkiem. O świcie rozstają się, lecz nadal nie mogą o sobie zapomnieć, a ich drogi na lotnisku znowu się przecinają…

fot. materiały prasowe

Kaskader

Premiera 31 grudnia

Colt Seavers (w roli tytułowej Ryan Gosling) rezygnuje z pracy kaskadera, która po latach nie jest już dla niego satysfakcjonująca a także staje się coraz bardziej niebezpieczna. Plany zmieniają się jednak, kiedy gwiazda wysokobudżetowej produkcji, realizowanej przez jego byłą partnerkę, znika. To zmusza Colta do powrotu do zawodu i walki o uczucie, które nadal w nim żyje.