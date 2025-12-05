Reklama
Sony wskrzesza Anakondę. Oto plakaty meta komedii inspirowanej horrorem

Anakonda wraca. I na nowych plakatach z filmu możecie podziwiać potęgę węża, trzymającego bohaterów w uścisku.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
anakonda komedia
Kadr z filmu Anakonda (2025) od Sony Pictures Źródło: studio Sony Pictures
Anakonda z 1997 roku to film uznawany za tak zły, że aż dobry, czyli kwintesencja kina klasy B. Po latach Sony Pictures podjęło się zadania wskrzeszenia marki z pomocą Paula Rudda i Jacka Blacka. W związku z tym dostaniemy meta produkcję, w której główni bohaterowie są fanami oryginalnej produkcji i spróbują nakręcić swoją własną wersję klasyka – tyle, że na miejscu naprawdę zaatakuje ich wielki wąż, kryminaliści i lokalna fauna.

Sony Pictures opublikowało nowe plakaty reklamujące film. Są na nich gwiazdy widowiska duszone przez ogon węża, w tym Jack Black. O dziwo zabrakło wśród nich Paula Rudda, może zdołał uciec anakondzie. Wszystkie świeżutkie materiały promocyjne możecie obejrzeć poniżej:

Anakonda - plakaty

Anakonda - plakaty
Źródło: Sony Pictures
Troma Entertainment: król i władca kina klasy B. Zaczynał tu nawet James Gunn!

Anakonda z Jackiem Blackiem i Paulem Ruddem zadebiutuje w polskich kinach 26 grudnia 2025 roku. Reżyserem widowiska jest Tom Gormican, który napisał scenariusz wraz z Kevinem Ettenem. 

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
anakonda komedia
Powiązane filmy
2025
Anakonda
Anakonda Komedia

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

