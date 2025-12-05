fot. materiały prasowe

Paramount Movies przygotowało kolejny akcyjniak klasy B tworzony na streaming. The Internship to film w reżyserii Jamesa Bamforda, którego fani Arrow szczególnie powinni pamiętać - gdy reżyserował odcinki, sceny walk były dobre i efektowne. Łącznie stanął za kamerą 17 odcinków tego serialu, które były oparte na akcji. Jako reżyser pełnometrażowych filmów akcji zadebiutował zaledwie w 2024 roku i już udało mu się do dziś zrealizować aż osiem produkcji.

The Internship - zwiastun

The Internship - opis fabuły

Twarda agentka CIA, wychowana od młodości w programie zwanym Stażem, jest gotowa zniszczyć instytucję, która skradła jej młodość. Zbiera innych stażystów i rozpoczyna bunt, zmuszając CIA do rzucenia w ich stronę całych swoich sił.

W obsadzie są Lizzy Greene (jako Renee), Megan Boone, Sky Katz, Philip Winchester, Alix Villaret, Ollie Roddy oraz Sullivan Stapleton (znany z Blindspot).

The Internship - premiera światowa w VOD odbędzie się 13 stycznia 2026 roku. Niewątpliwie w podobnym terminie film będzie dostępny w Polsce.