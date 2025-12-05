Reklama
Batman 2 - Scarlett Johansson zastąpiła wielką gwiazdę. Kogo chciał Matt Reeves?

I dlaczego Emma Stone ostatecznie nie dogadała się ze studiem w sprawie roli w Batmanie 2?
Paulina Guz
Niedawno ogłoszono, że Scarlett Johansson po wielu latach w Marvelu postanowiła spróbować swoich sił w konkurencyjnym uniwersum DC. Jest w trakcie finałowych negocjacji w sprawie roli w Batmanie 2. Ta wiadomość wzbudziła entuzjazm wśród fanów, ponieważ Johansson to popularna i lubiana aktorka z dwoma nominacjami do Oscara na koncie, której nazwisko przyciąga widzów do kina. Okazuje się jednak, że wcale nie była 1. wyborem reżysera – podobno Matt Reeves początkowo pragnął zatrudnić Emmę Stone.

Matt Reeves chciał Emmę Stone w Batmanie 2

Znany insider Jeff Sneider wyjawił, że Matt Reeves chciał zatrudnić Emmę Stone do tajemniczej roli w Batmanie 2. Nic z tego jednak nie wyszło. Kiedy to się stało, ponoć Scarlett Johansson poinstruowała swój zespół, aby ze wszystkich sił zawalczył dla niej o tę rolę. I jak widać po najnowszych doniesieniach, najwyraźniej odniosła sukces. 

Dlaczego Emma Stone odrzuciła rolę w Batmanie 2? Oczywiście, nie ma na ten temat oficjalnych informacji. Jeff Sneider jednak nakreślił nieco całą sytuację w odcinku The Hot Mic. Podobno Stone stała się bardzo wybredna w kwestii filmów, w których ma zagrać. Na dodatek prawdopodobnie zażądała około 20 milionów dolarów honorarium, biorąc pod uwagę ilość nagród na jej koncie – pięć nominacji do Oscara, z czego wróciła do domu z dwoma statuetkami, osiem nominacji do Złotych Globów, z czego wygrała dwa razy, a poza tym BAFTA, Critics' Choice, Gotham... Lista jest naprawdę długa. 

Batman 2 - Scarlett Johansson w obsadzie. Spekulacje, kogo może zagrać!

Dlaczego Emma Stone odrzuciła propozycję?

Finalnie studio nie chciało zapłacić tak wysokiego wynagrodzenia osobie, która będzie grać mimo wszystko drugoplanową rolę. W centrum historii nadal jest Batman grany przez Roberta Pattinsona i to głównie ze względu na niego ludzie idą do kina. Gdy Emma Stone odpadła, do gry wkroczyła Scarlett Johansson, która była gotowa wziąć mniejsze honorarium.

Czy była to dobra decyzja? Obie aktorki są uwielbiane przez widzów i niejednokrotnie pokazały, na co je stać na ekranie. Choć Emma Stone ma więcej nagród na koncie, to Scarlett Johansson również należy do śmietanki Hollywood. Po reakcjach fanów w mediach społecznościowych za to widać, że obie opcje przypadły im do gustu. Wydaje się więc, że pomiędzy takimi kandydatkami nie ma złego wyboru. 

DCU - wszystkie nadchodzące filmy 

„Supergirl”

„Supergirl” - główną rolę zagra Milly Alcock znana z Rodu smoka. Scenariusz napisała Ana Nogueira, aza reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Projekt jest oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Data premiery została ustalona na 26 lipca 2026 roku.
Fot. DC Studios
Źródło: comicbookmovie.com

