Wraca Fear Factor. Jest pierwszy zwiastun

Kultowy Fear Factor prowadzony przez Joe Rogana był emitowany w Polsacie. W 2004 roku stacja stworzyła jego polską wersję - Fear Factor - Nieustraszeni. Format ten nie bez powodu jest uważany za jeden z najbardziej obrzydliwych programów w historii telewizji. Aby zdobyć nagrodę pieniężną, jego uczestnicy musieli bowiem zmierzyć się z serią ekstremalnych wyzwań. Zaliczały się do nich nie tylko akrobacje na wysokości czy skakanie przez płomienie lub nad pędzącymi samochodami, ale też jedzenie między innymi owadów czy zamykanie się w pojemnikach pełnych żywych zwierząt.

W 2006 roku Fear Factor zakończył się po sześciu edycjach. Okazuje się, że już niebawem powróci w nowej odsłonie.

Tak zapowiada się reboot Fear Factor

Już 14 stycznia 2026 roku swojej premiery doczeka się pierwszy sezon Fear Factor: House of Fear. Prowadzącym nowej odsłony kontrowersyjnego formatu został znany z serii Jackass Johnny Knoxville. Reboot Fear Factor - podobnie jak oryginał - z pewnością dostarczy widzom wielkich emocji. Jak można przeczytać w jego opisie:

Nieznajomi muszą współistnieć w surowym, odludnym miejscu, mierząc się z ekstremalnymi wyzwaniami i uczestnicząc w przebiegłej grze społecznej, w której zaufanie jest rzadkością, a strach staje się narzędziem strategicznym.

Program Fear Factor: House of Fear będzie można oglądać na kanale FOX oraz na platformie Hulu. Jego zwiastun znajdziecie poniżej: