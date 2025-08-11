Reklama
Festiwal Filmowy w Wenecji 2025 - kiedy rusza, jakie premiery i gwiazdy? [art. aktualizowany]

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji​ w 2025 roku tradycyjnie odbędzie się na weneckim Lido.​ Zobaczcie, kiedy wystartuje tegoroczna 82. edycja festiwalu i do kiedy potrwa, jakie produkcje mają szansę na statuetkę i jakie gwiazdy zostały zaproszone na to wyjątkowe wydarzenie.
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji​ w 2025 roku tradycyjnie odbędzie się na weneckim Lido.​ Zobaczcie, kiedy wystartuje tegoroczna 82. edycja festiwalu i do kiedy potrwa, jakie produkcje mają szansę na statuetkę i jakie gwiazdy zostały zaproszone na to wyjątkowe wydarzenie.
Grafika promująca Festiwal Filmowy w Wenecji 2025 fot. materiały prasowe
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych festiwali filmowych na świecie. Został on utworzony w 1932 przez hrabiego Giuseppe Volpi di Misurata. Do najważniejszych wyróżnień podczas tego wydarzenia należą Złoty Lew (za najlepszy film) oraz Puchar Volpiego (dla najlepszego aktora i aktorki). Kiedy wystartuje tegoroczna 82. edycja festiwalu, jakie premierowe filmy premiery powalczą o statuetki i jakie gwiazdy pojawią się na wydarzeniu?

[SPIS TREŚCI]

Termin Festiwalu Filmowego w Wenecji 2025

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji w 2025 roku wystartuje w środę 27 sierpnia 2025 roku i potrwa do soboty 6 września. 82. edycja festiwalu tradycyjnie odbędzie się na weneckim Lido.

Te filmy powalczą o Złotego Lwa w 2025 roku

W Konkursie Głównym o Złotego Lwa powalczy 21 produkcji od piętnastu reżyserów i sześciu reżyserek. Na liście nominowanych tytułów, które doczekają się premiery na festiwalu, znalazł się m.in. Frankenstein od Guillermo del Toro, Jay Kelly, którego reżyserem jest Noah Baumbach, czy La Grazia wyreżyserowany przez Paolo Sorrentino.

Listę wszystkich filmów nominowanych do Złotego Lwa w 2025 roku znajdziecie poniżej:

  • Jay Kelly (reż. Noah Baumbach)
  • Frankenstein (reż. Guillermo del Toro)
  • Bugonia (reż. Yorgos Lanthimos)
  • The Wizard of the Kremlin (Olivier Assayas)
  • La grazia (reż. Paolo Sorrentino)
  • The Voice of Hind Rajab (Kaouther ben Hania)
  • Dom pełen dynamitu (reż. Kathryn Bigelow)
  • Silent Friend (reż. Ildikó Enyedi)
  • The Testamend of Ann Lee (reż. Mona Fastvold)
  • Father Mother Sister Brother (reż. Jim Jarmusch)
  • Duse (reż. Pietro Marcello)
  • Un film fatto per bene (reż. Franco Maresco)
  • Árva (reż. László Nemes)
  • Ri gua zhong tian (reż. Cai Shangjun)
  • Elisa (reż. Leonardo Di Costanzo)
  • À pied d’œuvre (reż. Valérie Donzelli)
  • Smashing Machine (reż. Benny Safdie)
  • Nühai (reż. Shu Qi)
  • L’étranger (reż. François Ozon)
  • Eojjeol suga eopda (reż. Chan-wook Park)
  • Sotto le nuvole (reż. Gianfranco Rosi)

Gwiazdy na Festiwalu Filmowym w Wenecji 2025

Lista gwiazd oraz gości, którzy pojawią się na 82. Międzynarodowym Festiwalu Filmowm w Wenecji, będzie ogłaszana stopniowo.

Artykuł będzie aktualizowany. 

 

Źródło: labiennale.org

