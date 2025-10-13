Good Luck Guys 2 z dodatkowym odcinkiem. Kiedy Reunion?

fot. materiały prasowe Prime Video

2. edycja programu Good Luck Guys dobiegła końca. Finałowy odcinek miał swoją premierę na Prime Video 10 października 2025 roku. Już wiadomo, że zwyciężył duet zielony, czyli Monika Goździalska i Paweł „Czadoman” Dudek. Oboje przekazali po 50 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel charytatywny, nie kryjąc przy tym wzruszenia. W tej odsłonie reality show nie zabrakło konfliktów i dram, a także zaciętej rywalizacji w trakcie zadań. Fanów programu z pewnością ucieszy informacja o dodatkowym epizodzie tej serii. Co o nim wiadomo?

Good Luck Guys 2: co się wydarzy w odcinku Reunion?

Uczestnicy 2. edycji Good Luck Guys po kilku miesiącach od zakończenia nagrań ponownie spotkają się, by powrócić do wspomnień z egzotycznej Tajlandii i powiedzieć sobie prosto w oczy to, czego nie zdążyli wyjawić w programie. Good Luck Guys: Reunion będzie okazją do podsumowań i refleksji po skonfrontowaniu się z tym, co zobaczyli na ekranie. Uczestnicy będą wspominać zabawne i trudne momenty oraz odniosą się do konfliktów, które rozpalały emocje w obozie. Nie zabraknie również konfrontacji oraz ujawnienia zakulisowych historii, które do tej pory pozostawały tajemnicą. Widzowie Prime Video przekonają się, czy wielki konflikt między Moniką Goździalską a Piotrem Mrozem przygasł, czy jednak wybuchnie ze zdwojoną siłą? A drużyna żółtych po raz pierwszy będzie mieć okazję, żeby wypowiedzieć się po tym, jak półfinaliści spalili ich flagę. To spotkanie pokaże, jak survivalowa przygoda wpłynęła na relacje uczestników – i kto dziś wciąż trzyma się razem, a kto woli unikać swojego towarzystwa. Odcinek odwiedzą również goście specjalni – w tym Monika Kociołek i Michał „Mikka” Słania znani z pierwszego turnusu Good Luck Guys.

Good Luck Guys 2: kiedy oglądać Reunion?

Good Luck Guys: Reunion będzie miał swoją premierę w czwartek 16 października 2025 roku na Prime Video.