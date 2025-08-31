Gordon Ramsay z diagnozą raka skóry: 'Proszę, nie zapomnijcie o kremie z filtrem w ten weekend'

fot. IMDb

Szef kuchni-celebryta Gordon Ramsay, prowadzący takie programy jak Hell’s Kitchen czy brytyjski MasterChef poinformował, że poddał się leczeniu mającemu na celu usunięcie raka skóry. Ramsay opublikował na swoim profilu na Instagramie post, w którym pisze, że usunięto mu raka podstawnokomórkowego, inną niż czerniak formę raka skóry. Na zdjęciu widać opatrunki pod uchem, w miejscu, gdzie usunięto komórki.

Gordon Ramsay zaapelował do swoich obserwujących:

Proszę, nie zapomnijcie o kremie z filtrem w ten weekend.

i dodał, że to nie operacja plastyczna, bo wtedy byłaby całkiem nieudana:

Obiecuję, że to nie lifting twarzy! Inaczej musiałbym żądać zwrotu pieniędzy…

Ramsay otrzymał słowa wsparcia od znanych przyjaciół, między innymi od jurora telewizyjnego Roberta Rindera, który opublikował emoji serca. Córka Ramsaya, Holly, napisała "kocham cię, tato".

Gordon Ramsay - rak skóry

Rak podstawnokomórkowy to nieczerniakowa odmiana raka skóry, która rozwija się w górnej warstwie naskórka. Jej przyczyną jest głównie światło ultrafioletowe emitowane przez słońce i stosowane w solariach.

Głównym objawem tej choroby jest narośl lub nietypowa plama na skórze, która może różnić się wielkością i wyglądem. Najczęściej występuje w takich miejscach, jak głowa, szyja i ramiona, plecy, dłonie oraz podudzia.