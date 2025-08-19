Gosia Andrzejewicz poprowadzi program z.. kurą. Gdzie będzie można go oglądać?

fot. materiały prasowe Puls

Gosia Andrzejewicz to wokalistka, która jest obecna na polskiej scenie muzycznej od 2004 roku. Ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych. Jej największe hity to piosenki takie jak Pozwól żyć, Słowa czy Lustro. Ostatnia płyta zatytułowana Film ukazała się w 2014 roku. Mimo to artystka wydaje nowe utwory i aktywnie koncertuje. Występowała też w takich programach jak Gwiazdy tańczą na lodzie czy Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Okazuje się, że już niebawem będzie mogła sprawdzić się w nowej roli.

Gosia Andrzejewicz i kura poprowadzą program w Puls 2

Gosia Andrzejewicz została prowadzącą jednego z porannych programów na antenie kanału Puls 2. Już 1 września 2025 roku w stacji zadebiutuje pasmo pod nazwą Puls budzi ludzi. Będzie składać się ono z trzech audycji. Pierwsza z nich nosi tytuł Ksiądz z internetu i jej gospodarzem został ks. Sebastian Kosecki, który znany jest ze swojej działalności na TikToku pod nickiem ksiądz z TikToka.

Drugi format pod tytułem A kto to mówi? to program w którym prowadzący, występujący ze swoimi zwierzętami, będą komentowali ciekawostki ze świata i internetowe żarty. Gospodarzami programu będą na zmianę piosenkarka Gosia Andrzejewicz i aktor Jędrzej Taranek. Wokalistka będzie w nim występować w towarzystwie swojej kury, Pierzynki. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o 6.15.

Poranne pasmo kanału Puls2 zamknie program zatytułowany Czego słuchasz na traktorze, w którym piosenkarz Paweł "Czadoman" Dudek odwiedzi targowiska i małe miejscowości. Będzie rozmawiał z ich mieszkańcami i prosił o muzyczne dedykacje. W programie znajdą się też piosenki.

Warto wspomnieć, że Gosia Andrzejewicz już na początku sierpnia 2025 roku podekscytowana informowała swoich fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych, że rozpoczyna "secret project". Jeden z jej wpisów brzmiał następująco:

Jak myślicie, co te diwy robią w telewizji PulsPS Podpowiemy Wam, że kura ma na imię Pierzynka i będzie miała ważną rolę!