fot. NBC

Święta Bożego Narodzenia to idealny czas nie tylko na spotkania z bliskimi, ale też oglądanie świątecznych produkcji. Zarówno w Polsce, jak i za granicą emitowane są wtedy zarówno uwielbiane filmy, jak i specjalne odcinki seriali i programów. W tym roku takiego właśnie odcinka, a dokładnie świątecznej parodii stworzonej na potrzeby odcinka Saturday Night Live, doczekała się słynna seria Variety Actors on Actors. Do wspólnej rozmowy usiedli między innymi... Grinch i Ebenezer Scrooge.

Grinch i Scrooge razem w parodii SNL

Parodia serii Variety Actors on Actors stworzona w ramach odcinka SNL otrzymała tytuł Characters on Characters. W rolę Grincha wcielił się Mikey Day, a Scrooge'a zagrał James Austin. Do wspólnej dyskusji zostali zaproszeni również inni goście kojarzący się ze świętami. Na jednym z foteli nie mogło zabraknąć Rudolfa, którym został prowadzący Josh O'Connor. Słynny czerwononosy renifer przeprowadził rozmowę z Kuropatwą na gruszy (w tej roli Bowen Yang). Częścią serii Characters on Characters został też wywiad Małego Dobosza (Kenan Thompson) i Tiny Tima (Marcello Hernández) oraz rozmowa pani Mikołajowej (Chloe Fineman) z babcią, w którą wcieliła się Ashley Padilla.

Parodię Characters on Characters możecie zobaczyć poniżej: