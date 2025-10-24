placeholder
Kostiumy na Halloween 2025. Tych przebrań pozazdroszczą wam nie tyko fani kina

Halloween jest idealną okazją do przebrania się za swojego ulubionego bohatera. Jeśli chcielibyście zaskoczyć znajomych swoim kostiumem, a nie macie jeszcze pojęcia, za co możecie się przebrać, w tym artykule znajdziecie wiele inspiracji nie tylko z filmów i seriali.
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
halloween 
kostiumy halloween 2025 przebrania
Zdjęcia z produkcji Wednesday, Furioza i 1670 fot. Netflix
Halloween zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że w 2025 roku to wyjątkowe święto wypada w piątek 31 października. Wiele gwiazd z pewnością podzieli się wtedy zdjęciami z upiornych imprez w mediach społecznościowych i pochwali się swoimi przebraniami. Jeśli sami planujecie w tym roku halloweenowe przyjęcie i zależy wam na kreatywnym przebraniu, a nie macie jeszcze na nie pomysłu, przychodzimy z pomocą. Przygotowaliśmy dla was naprawdę sporo wcale nie aż tak oczywistych propozycji nie tylko z filmów i seriali. 

Za jakie postacie można się przebrać na Halloween?

Po zobaczeniu poniższej galerii nie powinniście mieć już problemu z wyborem halloweenowego kostiumu. Zebraliśmy dla was pomysły, które idealnie sprawdzą się zarówno na spokojniejszy wieczór w towarzystwie najbliższych przyjaciół, jak i na tematyczne przyjęcie w większym gronie. Zebraliśmy sporo propozycji, dzięki którym możecie nie tylko stać się duszą towarzystwa, ale też przerazić swoich znajomych niczym demoniczna lalka Annabelle, która jakiś czas temu wyszła na wolność i wyruszyła w trasę. Wśród nich nie brakuje zarówno postaci z nowych produkcji, jak i gwiazd sceny muzycznej, a nawet naszego narodowego bohatera. Na samym końcu galerii dodaliśmy za to pewną propozycję przebrania, za którego sprawą możecie zrobić furorę na miarę uważanej za ''królową Halloween'' Heidi Klum. Jeśli nie jesteście mistrzami charakteryzacji - nie martwcie się. Znaczną część postaci z naszego zestawienia nie jest wcale trudna do odwzorowania i możecie się w nie zamienić nawet z pomocą ubrań, które pewnie macie już w swojej garderobie. 

Pomysły na halloweenowe przebrania oraz podpowiedzi, w jaki sposób możecie je samodzielnie stworzyć, znajdziecie poniżej:

Lurch z Rodziny Addamsów

Zacznijmy od czegoś prostego - do tego, aby stać się Lurchem, wystarczy wam garnitur z czarnym krawatem. Mroczny wygląd zagwarantuje wam biała farba na twarz.

Lurch z Rodziny Addamsów
fot. Netflix
Źródło: IMDb / YouTube

