Faceci w czerni - będzie nowy film. Pierwsze informacje mogą być dobrą wiadomością dla fanów

Faceci w czerni po czterech kinowych produkcjach powrócą na wielkie ekrany. Scenarzysta już pracuje nad projektem, a media ujawniają pierwsze informacje. Wygląda na to, że może to być kontynuacja, nie reboot.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  Faceci w Czerni 
Faceci w czerni fot. materiały promocyjne
Jak donosi Deadline, Sony Pictures zatrudniło Chrisa Bremnera do napisania scenariusza nowego filmu z serii Faceci w czerni. Na razie z projektem nie jest związany żaden aktor ani reżyser. Scenarzysta znany jest z hitu Bad Boys for Life, który ożywił tę franczyzę po latach.

Nowi Faceci w czerni - co wiemy?

Szczegóły fabuły nie są znane, ale pierwsze informacje sugerują potencjalną kontynuację. Deadline donosi, że gdy Bremner skończy scenariusz, Will Smith będzie pierwszą osobą, która go otrzyma z nadzieją na to, że ponownie powróci w roli agenta J. Ta postać będzie w scenariuszu, ale nie wiadomo, jak duży będzie to występ. Źródła portalu podkreślają, że Will Smith podejmie decyzję, czy związać się z projektem, dopiero po przeczytaniu scenariusza.

Faceci w czerni, podobnie jak Bad Boys, to jedna z lukratywnych franczyz Sony Pictures. Do tej pory zebrała 1,904 mld dolarów. Doczekała się trzech części oraz spin-offa Men in Black International, który okazał się klapą.

Projekt jest na bardzo wczesnym etapie i nie ma nawet jeszcze producentów, więc nie wiadomo, jak potoczą się jego losy. Bremner nie jest też przypadkowo wybrany, ponieważ napisał już trzy nowe filmy z Willem Smithem, więc jego praca przekonuje aktora. Były to Bad Boys for Life, Bad Boys Ride or Die oraz nadchodzący Fast & Loose.

Data premiery nie została ustalona.

Źródło: deadline.com

