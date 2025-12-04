Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Teheran oficjalnie przedłużony! Zwiastun i data premiery 3. sezonu

Izraelski szpiegowski serial Apple TV Teheran oficjalnie został przedłużony o 4. sezon. Sprawdźcie także nowe informacje o nadchodzącym 3. sezonie, który zadebiutuje już na początku przyszłego roku!
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  data premiery 
tehran zwiastun apple tv
Teheran - sezon 3 fot. Apple TV
Reklama

Powstanie 4. sezon serialu Teheran - tak poinformowało oficjalnie Apple TV. Przy okazji opublikowano także nowy zwiastun oraz ujawniono datę premiery 3. sezonu. 

Teheran - zwiastun 3. sezonu

Teheran - nowy serial o agentce izraelskiego wywiadu. Obejrzyjcie zwiastun

Teheran - fabuła, obsada, data premiery 3. sezonu

Tamar to agentka-hakerka Mossadu, która infiltruje Teheran pod fałszywą tożsamością. Po zerwaniu kontaktu z Mossadem i stratą najbliższych sojuszników, w trzecim sezonie Tamar musi znaleźć sposób na  przedefiniowanie samej siebie, odzyskanie wsparcia Mossadu i przetrwanie.

W powracającej obsadzie znaleźli się: Niv Sultan, Shaun Toub oraz Shila Ommi. Dołączyli do niej zaś: Hugh Laurie, Sasson Gabai, Phoenix Raei i Bahar Pars.

Premiera 3. sezonu serialu Tehran na platformie Apple TV została zaplanowana na 9 stycznia. Wtedy zadebiutuje pierwszy odcinek, a kolejne będą pojawiały się co tydzień w piątki, aż do 27 lutego. 

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  data premiery 
tehran zwiastun apple tv
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,6

2020
Tehran
Oglądaj TERAZ Tehran Dramat

Najnowsze

1 Nocny agent
-

Wiemy, kiedy premiera 3. sezonu Nocnego Agenta! O czym będą nowe odcinki?

2 Owen Wilson jako Mobius
-

Tarantino "nie może znieść" gwiazdy Lokiego. Czarna lista reżysera Pulp Fiction się powiększa

3 Zdjęcie z serialu Stranger Things
-

Caleb McLaughlin marzy o zostaniu nowym Spider-Manem. Gwiazdor Stranger Things to ulubieniec fanów

4 Jedyna - sezon 1, odcinek 5
-

Apple TV - nowości na grudzień 2025. F1: Film z Bradem Pittem w końcu na platformie

5 Fallout - 2. sezon
-

Amazon Prime Video - nowości na grudzień 2025. Powrót Fallout i świąteczne komedie

6 Legacy of Kain: Soul Reaver
-
Plotka

Legacy of Kain miało dostać reboot. Grę jednak skasowano

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e11

Ryzykanci

s2025e233

Moda na sukces

s42e314

Ridiculousness

s42e315

Ridiculousness

s42e316

Ridiculousness

s42e317

Ridiculousness

s42e318

Ridiculousness

s38e11

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marisa Tomei
Marisa Tomei

ur. 1964, kończy 61 lat

Jeff Bridges
Jeff Bridges

ur. 1949, kończy 76 lat

Patricia Wettig
Patricia Wettig

ur. 1951, kończy 74 lat

Charity Shea
Charity Shea

ur. 1983, kończy 42 lat

Kevin Sussman
Kevin Sussman

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Nie żyje Nikodem Marecki. Miał zaledwie 11 lat

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV