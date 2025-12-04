Teheran oficjalnie przedłużony! Zwiastun i data premiery 3. sezonu

fot. Apple TV

Powstanie 4. sezon serialu Teheran - tak poinformowało oficjalnie Apple TV. Przy okazji opublikowano także nowy zwiastun oraz ujawniono datę premiery 3. sezonu.

Teheran - zwiastun 3. sezonu

Teheran - nowy serial o agentce izraelskiego wywiadu. Obejrzyjcie zwiastun

Teheran - fabuła, obsada, data premiery 3. sezonu

Tamar to agentka-hakerka Mossadu, która infiltruje Teheran pod fałszywą tożsamością. Po zerwaniu kontaktu z Mossadem i stratą najbliższych sojuszników, w trzecim sezonie Tamar musi znaleźć sposób na przedefiniowanie samej siebie, odzyskanie wsparcia Mossadu i przetrwanie.

W powracającej obsadzie znaleźli się: Niv Sultan, Shaun Toub oraz Shila Ommi. Dołączyli do niej zaś: Hugh Laurie, Sasson Gabai, Phoenix Raei i Bahar Pars.