fot. HBO/Max

Reklama

Rycerz Siedmiu Królestw to nowy spin-off i prequel Gry o tron zarazem. Historia serialu jest osadzona przed wydarzeniami z kultowego serialu HBO w czasie, gdy smoki przeszły już do historii, a ród Targaryenów podupadł, choć nadal sprawuje władzę w Westeros. To jednak nie będzie typ opowieści, do którego przyzwyczaił nas świat George'a R.R. Martina. Zamiast pałacowych intryg, zagrożenia zza Muru i wielkich bitew ze smokami mamy otrzymać prostą przygodę nieznanego, biednego rycerza i jego tajemniczego giermka.

Nowy plakat Rycerza Siedmiu Królestw zapowiada "podróż z dala od tronu". To czas przygód, nie intryg

Rycerz Siedmiu Królestw - finałowy zwiastun i zdjęcia

HBO opublikowało finałowy zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw oraz kilka oficjalnych zdjęć. Jesteście gotowi na nową i świeżą przygodę w znanym i kochanym świecie?

Rycerz Siedmiu Królestw - oficjalne zdjęcie z serialu osadzonego w świecie Gry o tron Zobacz więcej Reklama

Rycerz Siedmiu Królestw, czyli przygoda w Westeros, jakiej jeszcze nie było

Ira Parker opowiedział o produkcji podczas prezentacji serialu w Londynie. Jego zdaniem Duncan nie ma pojęcia o tym, jak funkcjonuje świat Westeros, ponieważ sam pochodzi znikąd. Nie miał do czynienia z lordami, nie zna meandrów walki o władzę w królestwie, wszystko wydaje mu się odrobinę absurdalne i nie jest nigdy pewien, czy ktoś sobie z niego nie żartuje. To ma wprowadzić jednocześnie lżejszy ton do nowego serialu, który otrzymał już zawczasu przedłużenie o 2. sezon.

Showrunner zażartował, że budżet serialu odzwierciedla głównego bohatera. Rycerz Siedmiu Królestw nie może się pochwalić ogromnym budżetem. Ten jest raczej skromny, podobnie do głównego bohatera. Wiemy też, że zrezygnowano np. z charakterystycznego intro Gry o tron czy Rodu smoka. Muzyki też nie stworzył Ramin Djawadi, który komponował poprzednie dwa seriale HBO.

Zabieramy was na przyjaźniejszą ścieżkę w Westeros. Możecie spędzić czas z postaciami, dobrze się bawić, ale to potem i tak staje się Westeros, które znacie. To jest najfajniejsze w tym świecie. Dobrzy i źli ludzie umierają, a jedynym powodem często jest to, że Bóg tak chciał.

Rycerz Siedmiu Królestw - co wiadomo o serialu?

W obsadzie znajduje się: Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (The Gentlemen) oraz Sam Spruell (Fargo). Bennet wciela się w Aeriona Targaryena, a Carvel w Baelora Targaryena. Natomiast Crawford gra Tamselle'a, Ings to Ser Lyonel Baratheon a Spruell pojawi się jako Maekar Targaryen.

Sarah Adina Smith (Lekcja chemii) dołączyła do ekipy jako reżyserka trzech z sześciu odcinków. Owen Harris wyreżyseruje pozostałe odcinki. Główne role rycerza i jego giermka zwanego Jajo grają Peter Claffey i Dexter Sol Ansell.

Ira Parker (Ród smoka) oraz George R.R. Martin napisali scenariusze serialu.

Fakty i ciekawostki na temat smoków z Gry o tron i Rodu smoka

Smoki w czasie Rycerza Siedmiu Królestw to już zaledwie echo przeszłości, ale warto znać i tak ciekawostki na ich temat. Co charakteryzuje te skrzydlate bestie z Westeros?