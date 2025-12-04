Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Rycerz Siedmiu Królestw - finałowy zwiastun. Przygoda, jakiej w Westeros jeszcze nie było

Po opublikowanym plakacie Rycerza Siedmiu Królestw nadeszła też pora na finałowy zwiastun nadchodzącego serialu fantasy od HBO. Czy to będzie hit na miarę Gry o tron? Możliwe, choć jedyne, co ma z nią wspólnego, to jeden świat.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  rycerz siedmiu królestw 
Gra o tron zwiastun hbo
Rycerz Siedmiu Królestw - oficjalne zdjęcie z serialu osadzonego w świecie Gry o tron fot. HBO/Max
Reklama

Rycerz Siedmiu Królestw to nowy spin-off i prequel Gry o tron zarazem. Historia serialu jest osadzona przed wydarzeniami z kultowego serialu HBO w czasie, gdy smoki przeszły już do historii, a ród Targaryenów podupadł, choć nadal sprawuje władzę w Westeros. To jednak nie będzie typ opowieści, do którego przyzwyczaił nas świat George'a R.R. Martina. Zamiast pałacowych intryg, zagrożenia zza Muru i wielkich bitew ze smokami mamy otrzymać prostą przygodę nieznanego, biednego rycerza i jego tajemniczego giermka.

Nowy plakat Rycerza Siedmiu Królestw zapowiada "podróż z dala od tronu". To czas przygód, nie intryg

Rycerz Siedmiu Królestw - finałowy zwiastun i zdjęcia

HBO opublikowało finałowy zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw oraz kilka oficjalnych zdjęć. Jesteście gotowi na nową i świeżą przygodę w znanym i kochanym świecie?

Rycerz Siedmiu Królestw - oficjalne zdjęcie z serialu osadzonego w świecie Gry o tron

arrow-left
Rycerz Siedmiu Królestw - oficjalne zdjęcie z serialu osadzonego w świecie Gry o tron
fot. HBO/Max
arrow-right

Rycerz Siedmiu Królestw, czyli przygoda w Westeros, jakiej jeszcze nie było

Ira Parker opowiedział o produkcji podczas prezentacji serialu w Londynie. Jego zdaniem Duncan nie ma pojęcia o tym, jak funkcjonuje świat Westeros, ponieważ sam pochodzi znikąd. Nie miał do czynienia z lordami, nie zna meandrów walki o władzę w królestwie, wszystko wydaje mu się odrobinę absurdalne i nie jest nigdy pewien, czy ktoś sobie z niego nie żartuje. To ma wprowadzić jednocześnie lżejszy ton do nowego serialu, który otrzymał już zawczasu przedłużenie o 2. sezon.

Showrunner zażartował, że budżet serialu odzwierciedla głównego bohatera. Rycerz Siedmiu Królestw nie może się pochwalić ogromnym budżetem. Ten jest raczej skromny, podobnie do głównego bohatera. Wiemy też, że zrezygnowano np. z charakterystycznego intro Gry o tron czy Rodu smoka. Muzyki też nie stworzył Ramin Djawadi, który komponował poprzednie dwa seriale HBO. 

Zabieramy was na przyjaźniejszą ścieżkę w Westeros. Możecie spędzić czas z postaciami, dobrze się bawić, ale to potem i tak staje się Westeros, które znacie. To jest najfajniejsze w tym świecie. Dobrzy i źli ludzie umierają, a jedynym powodem często jest to, że Bóg tak chciał.

Rycerz Siedmiu Królestw - co wiadomo o serialu?

W obsadzie znajduje się: Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (The Gentlemen) oraz Sam Spruell (Fargo). Bennet wciela się w Aeriona Targaryena, a Carvel w Baelora Targaryena. Natomiast Crawford gra Tamselle'a, Ings to Ser Lyonel Baratheon a Spruell pojawi się jako Maekar Targaryen.

Sarah Adina Smith (Lekcja chemii) dołączyła do ekipy jako reżyserka trzech z sześciu odcinków. Owen Harris wyreżyseruje pozostałe odcinki. Główne role rycerza i jego giermka zwanego Jajo grają Peter Claffey i Dexter Sol Ansell.

Ira Parker (Ród smoka) oraz George R.R. Martin napisali scenariusze serialu.

Fakty i ciekawostki na temat smoków z Gry o tron i Rodu smoka

Smoki w czasie Rycerza Siedmiu Królestw to już zaledwie echo przeszłości, ale warto znać i tak ciekawostki na ich temat. Co charakteryzuje te skrzydlate bestie z Westeros?

arrow-left fot. Max arrow-right

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  rycerz siedmiu królestw 
Gra o tron zwiastun hbo
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
2025
Rycerz siedmiu królestw
Rycerz siedmiu królestw Przygodowy

8,3

2022
Ród smoka
Oglądaj TERAZ Ród smoka Przygodowy

9,2

2011
Gra o tron
Oglądaj TERAZ Gra o tron Przygodowy

Najnowsze

1 motorola edge 70 Pantone Colour of the Year 2026
-

Motorola edge 70: smartfon, który błyszczy kryształami Swarovskiego

2 Faceci w czerni
-

Faceci w czerni - będzie nowy film. Pierwsze informacje mogą być dobrą wiadomością dla fanów

3 Byron Bowers
-

Wyczekiwany w MCU mutant obsadzony! Nowe nazwisko w obsadzie Wonder Mana

4 Teheran - sezon 3
-

Teheran oficjalnie przedłużony! Zwiastun i data premiery 3. sezonu

5 Nocny agent
-

Wiemy, kiedy premiera 3. sezonu Nocnego Agenta! O czym będą nowe odcinki?

6 Owen Wilson jako Mobius
-

Tarantino "nie może znieść" gwiazdy Lokiego. Czarna lista reżysera Pulp Fiction się powiększa

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e11

Ryzykanci

s2025e233

Moda na sukces

s42e314

Ridiculousness

s42e315

Ridiculousness

s42e316

Ridiculousness

s42e317

Ridiculousness

s42e318

Ridiculousness

s38e11

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marisa Tomei
Marisa Tomei

ur. 1964, kończy 61 lat

Jeff Bridges
Jeff Bridges

ur. 1949, kończy 76 lat

Patricia Wettig
Patricia Wettig

ur. 1951, kończy 74 lat

Charity Shea
Charity Shea

ur. 1983, kończy 42 lat

Kevin Sussman
Kevin Sussman

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV