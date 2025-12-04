Reklama
Motorola edge 70: smartfon, który błyszczy kryształami Swarovskiego

Jeśli myśleliście, że smartfon to tylko narzędzie do przeglądania TikToka, Motorola właśnie powiedziała: „potrzymaj mi szampana”.
Marcin Sikora
motorola edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 fot. Motorola
Nadchodzi model edge 70 w edycji, która sprawiłaby, że Miranda Priestly z Diabeł ubiera się u Prady pokiwałaby głową z uznaniem. Pamiętacie jej słynny monolog o „niebieskim swetrze” i tym, jak wielka moda wpływa na naszą codzienność? Tym razem to Motorola wyprzedza trendy, prezentując smartfon w kolorze Pantone Colour of the Year 2026.

fot. Motorola

Cloud Dancer: To nie jest po prostu „biały”

Nowa motorola edge 70 została zaprezentowana w odcieniu PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Według Leatrice Eiseman z Instytutu Pantone, ten dyskretny odcień bieli ma symbolizować „reset zmysłów” i dawać nadzieję na klarowność w naszym chaotycznym świecie. To barwa, która ma nas uspokajać i pomagać w koncentracji.

fot. Motorola

Ale spokój spokojem, a luksus musi błyszczeć niczym krab Tamatoa z Vaiana: Skarb oceanu. Motorola połączyła siły z marką Swarovski, osadzając w obudowie telefonu eleganckie kryształy. Tył urządzenia zdobi pikowany wzór, który w połączeniu z biżuteryjnymi akcentami nadaje mu prawdziwie modowy sznyt. To część szerszej „The Brilliant Collection”, w skład której wchodzą też m.in. słuchawki i efektowny model flagowego smartfona Motorola Razr.

fot. Motorola

Co kryje się pod kryształami?

Motorola nie zapomniała, że telefon musi też działać, a nie tylko wyglądać na gali w Met. Producent zapewnia, że edge 70 to „najbardziej smukłe urządzenie w swojej kategorii”, które łączy kunszt z wydajnością.

Na pokładzie znajdziecie:

  • Aparat 50 Mpx (z technologią łączenia pikseli).
  • procesor Snapdragon 7 Gen 4 i 12 GB pamięci RAM.
  • Baterię krzemowo-węglową nowej generacji 4800 mAh.
  • Funkcje wspierane przez moto ai.
fot. Motorola

Dostępność

Motorola edge 70 Pantone Colour of the Year 2026 z kryształami Swarovski trafi do sprzedaży już wkrótce na wybranych rynkach. Jeśli więc szukacie elektroniki, która pasuje do wieczorowej kreacji na bal karnawałowy (lub po prostu chcecie poczuć się jak „diament sezonu” z Bridgertonów), warto mieć ten model na oku.

Źródło: Informacja prasowa Motorola

Marcin Sikora
