Wyczekiwany w MCU mutant obsadzony! Nowe nazwisko w obsadzie Wonder Mana

O tej postaci z komiksów regularnie pojawiały się plotki, że zadebiutuje wreszcie w MCU. Okazało się, że zadebiutuje ona już niedługo, bowiem w przyszłym miesiącu, w serialu Disney+ Wonder Man.
Tagi:  marvel 
Wonder Man disney+ MCU
Byron Bowers fot. materiały prasowe
W Internecie regularnie pojawiały się głosy o dołączeniu do MCU znanego z komiksów mutanta Doormana w którymś z nadchodzących projektów Marvela. Mamy potwierdzenie - zadebiutuje on szybciej, niż myśleliśmy, bo już w serialu Wonder Man

Wonder Man - kto dołączył do obsady?

Byron Bowers wcieli się w postać Doormana, co zostało potwierdzone przez The Direct. 

fot. materiały prasowe

Wonder Man odniesie się do zmęczenia kinem superbohaterskim. Nowe zdjęcie z produkcji

Wonder Man - fabuła, obsada, data premiery

Simon Williams to aspirujący aktor w Hollywood, który próbuje rozwinąć swoją karierę. Nieoczekiwane spotyka Trevora Slattery'ego, który rolę życia ma już za sobą. Dowiaduje się o tym, że niejaki Von Kovak, reżyser, zamierza zrobić remake filmu superbohaterskiego Wonder Man. Obaj aktorzy na przeciwległych etapach kariery zaczynają robić wszystko, żeby dostać role w filmie, a widownia ma szansę zajrzeć za kulisy największej branży rozrywkowej na świecie.

W obsadzie znaleźli się: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Arian Moayed, X Mayo, Zlatko Burić, Olivia Thirlby, Byron Bowers i Joe Pantoliano.

Premiera serialu Wonder Man na Disney+ została zaplanowana na 27 stycznia. Tego dnia zadebiutują wszystkie odcinki. 

Źródło: comicbookmovie

