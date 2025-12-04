Wyczekiwany w MCU mutant obsadzony! Nowe nazwisko w obsadzie Wonder Mana

fot. materiały prasowe

W Internecie regularnie pojawiały się głosy o dołączeniu do MCU znanego z komiksów mutanta Doormana w którymś z nadchodzących projektów Marvela. Mamy potwierdzenie - zadebiutuje on szybciej, niż myśleliśmy, bo już w serialu Wonder Man.

Wonder Man - kto dołączył do obsady?

Byron Bowers wcieli się w postać Doormana, co zostało potwierdzone przez The Direct.

Wonder Man - fabuła, obsada, data premiery

Simon Williams to aspirujący aktor w Hollywood, który próbuje rozwinąć swoją karierę. Nieoczekiwane spotyka Trevora Slattery'ego, który rolę życia ma już za sobą. Dowiaduje się o tym, że niejaki Von Kovak, reżyser, zamierza zrobić remake filmu superbohaterskiego Wonder Man. Obaj aktorzy na przeciwległych etapach kariery zaczynają robić wszystko, żeby dostać role w filmie, a widownia ma szansę zajrzeć za kulisy największej branży rozrywkowej na świecie.

W obsadzie znaleźli się: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Arian Moayed, X Mayo, Zlatko Burić, Olivia Thirlby, Byron Bowers i Joe Pantoliano.

Premiera serialu Wonder Man na Disney+ została zaplanowana na 27 stycznia. Tego dnia zadebiutują wszystkie odcinki.