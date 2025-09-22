Aktorka z Harry'ego Pottera nie mogła spotkać się z fanami. Wszystko przez konto na stronie dla dorosłych

fot. Warner Bros.

Odtwórczyni roli Lavender Brown z Harry'ego Pottera we wrześniu 2025 roku odczuła negatywne skutki założenia konta na stronie dla dorosłych o nazwie OnlyFans. O tym, że Jessie Cave zdecydowała się na taki krok, pisaliśmy już w marcu. 38-latka poinformowała wtedy w mediach społecznościowych, że ​​będzie oferować swoim subskrybentom ''bardzo zmysłowe rzeczy'', w tym nagrania, na których będzie pokazywać m.in., jaki dźwięk generuje czesanie włosów szczotką. Zaznaczyła też: ''nie w tym celu, o którym myślicie. To fetysz. Fetysz niekoniecznie oznacza coś związanego z erotyką''. Okazuje się, że to wytłumaczenie nie przekonało organizatorów zlotu fanów Harry'ego Pottera.

Jessie Cave nie została zaproszona na zlot fanów Harry'ego Pottera przez konto na OnlyFans

Jessie Cave jest zaskoczona decyzją organizatorów konwentu. Gwiazda Harry'ego Pottera zapewniła w jednym z wpisów na swoim blogu, że na OnlyFans do dziś nie robi nic poza bawieniem się swoimi włosami:

Dowiedziałam się, że nie dostałam zaproszenia na konwent Harry'ego Pottera, bo prowadzę konto na OnlyFans. Wyjaśnili, że to dlatego, że to seria jest odpowiednia dla całej rodziny, a OnlyFans jest powiązany z porn*grafią. Było to dla mnie zdumiewające, ponieważ niektórzy aktorzy biorący udział w konwentach (a właściwie większość aktorów) grali w serialach i filmach, w których pojawiali się w scenach se*su i występowali nago. Ja tylko bawię się swoimi włosami!

Aktorka dodała, że mimo wszystko nie jest jej przykro z powodu braku zaproszenia:

Nie martwię się tym, że konwenty z Harry'ego Pottera dobiegły końca. Teraz będzie nowa obsada i nastały inne czasy. Poza tym, uczestniczę w konwentach od ponad 15 lat i mam wystarczająco dużo zdjęć i pamiątek związanych ze światem czarodziejów.

Jessie Cave pojawia się w ostatnich trzech częsciach serii Harry Potter, czyli filmach Harry Potter i Książę Półkrwi, Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 1 oraz Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 2 . Wszystkie produkcje z serii są dostępne na platformie HBO Max.

