Aktorka z Harry'ego Pottera nie mogła spotkać się z fanami. Wszystko przez konto na stronie dla dorosłych
Odtwórczyni roli Lavender Brown z Harry'ego Pottera jakiś czas temu postanowiła dołączyć do grona użytkowników jednej ze stron dla dorosłych. Aktorka poinformowała, że została z tego powodu wykluczona ze zlotu fanów serii. Jak na to zareagowała?
Odtwórczyni roli Lavender Brown z Harry'ego Pottera we wrześniu 2025 roku odczuła negatywne skutki założenia konta na stronie dla dorosłych o nazwie OnlyFans. O tym, że Jessie Cave zdecydowała się na taki krok, pisaliśmy już w marcu. 38-latka poinformowała wtedy w mediach społecznościowych, że będzie oferować swoim subskrybentom ''bardzo zmysłowe rzeczy'', w tym nagrania, na których będzie pokazywać m.in., jaki dźwięk generuje czesanie włosów szczotką. Zaznaczyła też: ''nie w tym celu, o którym myślicie. To fetysz. Fetysz niekoniecznie oznacza coś związanego z erotyką''. Okazuje się, że to wytłumaczenie nie przekonało organizatorów zlotu fanów Harry'ego Pottera.
Jessie Cave nie została zaproszona na zlot fanów Harry'ego Pottera przez konto na OnlyFans
Jessie Cave jest zaskoczona decyzją organizatorów konwentu. Gwiazda Harry'ego Pottera zapewniła w jednym z wpisów na swoim blogu, że na OnlyFans do dziś nie robi nic poza bawieniem się swoimi włosami:
Aktorka dodała, że mimo wszystko nie jest jej przykro z powodu braku zaproszenia:
Jessie Cave pojawia się w ostatnich trzech częsciach serii Harry Potter, czyli filmach Harry Potter i Książę Półkrwi, Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 1 oraz Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 2 . Wszystkie produkcje z serii są dostępne na platformie HBO Max.
Źródło: jessiecave.substack.com