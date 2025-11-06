Reklama
Hi Hania - prawdziwe nazwisko, wiek, partner, kariera, Genzie, TikTok

W The Voice of Poland Hi Hania zastąpiła w odcinkach na żywo Janka Dąbrowskiego. Co o niej wiemy?
Ania Szczudlińska
fot. @czyzewsky
Na początku września 2025 roku wystartowały Przesłuchania w ciemno 16. edycji The Voice of Poland. Po kilku tygodniach stało się jasne, którzy uczestnicy podbili serca trenerów i zakwalifikowali się do kolejnego etapu, czyli tak zwanych Bitew. Te także dobiegły już końca, a następujące po nich nokauty wyłoniły tych wokalistów, którzy zaśpiewają w odcinkach live. Pierwszy z nich już w sobotę 8 listopada 2025 roku. To właśnie wtedy Hi Hania dołączyła jako współprowadząca ten muzyczny format u boku Pauliny Chylewskiej i Macieja Musiała. Co o niej wiemy?

Hi Hania jak naprawdę się nazywa?

Prawdziwe imię i nazwisko Hi Hani to Hanna Puchalska. 

Ile lat ma Hi Hania i skąd pochodzi?

Hi Hania urodziła się 17 sierpnia 1999 roku. W 2025 roku skończyła 26 lat. Pochodzi z Białegostoku, ale obecnie mieszka w Krakowie. 

Jakie wykształcenie ma Hi Hania?

Hi Hania studiowała budownictwo na Politechnice Krakowskiej, ale zrezygnowała. 

Czy Hi Hani jest w związku?

Hi Hania od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Bartoszem Laskowskim zwanym Świeżym. 

Jak rozwijała się kariera Hi Hani?

Hi Hania jest polską influencerką, youtuberką, aktorką i piosenkarką. Swoją karierę internetową rozpoczęła w sierpniu 2019 roku, publikując pierwsze filmy na TikToku. Obecnie zgromadziła tam ponad 2,2 miliona obserwatorów, a jej konto na Instagramie o nazwie @hi_hania śledzi ponad 1,3 miliona osób. Szczególną popularnością cieszy się również jej kanał na YouTubie, który obecnie subskrybuje ponad 730 tysięcy widzów. Poza lifestylowym contentem, którym dzieli się na swoich kanałach, Hi Hania pasjonuje się muzyką. Od dawna tworzy swoje solowe utwory oraz jest członkinią popularnej ekipy Genzie. Nowa współprowadząca ma na koncie również debiut aktorski - na początku roku światło dzienne ujrzał film 100 dni do matury, w którym zagrała jedną z głównych ról.

Hi Hania prowadzi profil na Instagramie o nazwie  @hi_hania. Jej konto śledzi ponad 1,3 miliona osób. 

Źródło: TVP

