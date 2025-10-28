Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Hotel Paradise: kto wygrał 11. edycję programu? Oto zwycięzcy

11. edycja programu Hotel Paradise dobiegła końca. Która wkroczyła na ścieżkę lojalności i dokonała wyboru między uczuciem a pieniędzmi?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Hotel Paradise 
fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery
Reklama

11. edycja Hotelu Paradise, którą widzowie mogli oglądać od 1 września 2025 roku, dobiegła końca. Ten sezon miłosnego reality show od początku rządził się własnymi zasadami. W raju, gdzie emocje mieszały się z kalkulacją, a uczucia z intrygą, każdy grał o przetrwanie na swój sposób. Po raz drugi w świat uczestników weszła w roli prowadzącej Edyta Zając, która z naturalnym wyczuciem i swobodą prowadziła ich po zakrętach długiej i krętej drogi, pełnej strategicznych wyborów. Single i singielki ponownie przenieśli się na Filipiny, gdzie zamieszkali w luksusowej willi na Cebu. Jest to jedna z najpiękniejszych wysp Azji, która zachwyca turkusowymi wodami, białymi plażami i tropikalnym klimatem. 

W tej edycji uczestnicy starali się iść za głosem serca – ich ryzykowne wybory i brawurowe decyzje często niosły ze sobą trudne konsekwencje, ale właśnie dzięki nim finał nabiera tak wyjątkowego znaczenia. Do samego końca w grze pozostali ci, którzy zamiast grać ostrożnie, odważyli się szukać prawdziwej miłości.  Jednak jej zasady gry są bezlitosne. Na ostatniej Pandorze jedna z trzech półfinałowych par odpadła dosłownie na ostatniej prostej. Byli to Julia i Michał.

Przypomnijmy, że 10. edycję Hotelu Paradise wygrali Jagoda i Adam. Para przeszła ścieżkę lojalności i otrzymała czek w wysokości 100 tysięcy złotych. Czy zwycięski duet tej odsłony podążył ich śladem?

Hotel Paradise 11 - jak wyglądał finał?

Ostatni dzień w willi miał słodko-gorzki smak. Nadszedł czas pożegnań. Nie tylko z rajem i wszystkimi wspomnieniami, lecz także z czworonożnymi przyjaciółmi, którzy dzięki finalistom znaleźli nowe, kochające domy. Wieczorem do hotelu powrócili byli mieszkańcy. To oni, pamiętając wszystkie przyjaźnie, konflikty, namiętności i zdrady, zadecydowali, kto zasłużył na tytuł zwycięzców. Walczyli o niego Agata i Kubuś oraz Milan i Magda. 

Ścieżka lojalności miała nową odsłonę. Zanim finaliści stanęli naprzeciwko siebie, zobaczyli nagrania z ich wspólnego pobytu w willi. Szczere do bólu słowa, ukrywane wątpliwości i sekrety ujrzały światło dzienne i zasiały ziarno niepewności tuż przed najważniejszą decyzją.

Hotel Paradise: 11: wyniki finału, kto wygrał?

Zwycięzcami 11. edycji programu Hotel Paradise zostali Agata i Kubuś. Para przeszła ścieżkę lojalności i otrzymała czek w wysokości 100 tysięcy złotych. 

Źródło: Materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Hotel Paradise 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Armie Hammer - Frontier Crucible
-

Armie Hammer powraca po oskarżeniach. Zwiastun westernu już w sieci

2 Tylko nie ty
-

Tylko nie ty - czy Sydney Sweeney i Glen Powell mieli się ku sobie? Aktorka stawia sprawę jasno

3 Śnieżka
-

Rachel Zegler o hejcie po Śnieżce: "Spływa to po mnie jak po kaczce"

4 Doktor Who
-

Disney kończy z Doktorem Who. Co dalej z serialem?

5 1. Sentry
-

Kolejna gwiazda skończyła zdjęcia do Avengers: Doomsady. "Kto wie, jak to wszystko naprawdę wygląda?"

6 To: Witajcie w Derry
-
Spoilery

Szokująca premiera To: Witajcie w Derry. Przerażające kulisy; finał to nie cliffhanger

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Michał i Aleksandra Żebrowscy nie mogą wylecieć z Jamajki. Nadchodzi huragan

Michał i Aleksandra Żebrowscy nie mogą wylecieć z Jamajki. Nadchodzi huragan

Chris Martin jest w związku z Sophie Turner? Aktorka była jego fanką

Chris Martin jest w związku z Sophie Turner? Aktorka była jego fanką

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV