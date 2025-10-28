Hotel Paradise: kto wygrał 11. edycję programu? Oto zwycięzcy

fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

11. edycja Hotelu Paradise, którą widzowie mogli oglądać od 1 września 2025 roku, dobiegła końca. Ten sezon miłosnego reality show od początku rządził się własnymi zasadami. W raju, gdzie emocje mieszały się z kalkulacją, a uczucia z intrygą, każdy grał o przetrwanie na swój sposób. Po raz drugi w świat uczestników weszła w roli prowadzącej Edyta Zając, która z naturalnym wyczuciem i swobodą prowadziła ich po zakrętach długiej i krętej drogi, pełnej strategicznych wyborów. Single i singielki ponownie przenieśli się na Filipiny, gdzie zamieszkali w luksusowej willi na Cebu. Jest to jedna z najpiękniejszych wysp Azji, która zachwyca turkusowymi wodami, białymi plażami i tropikalnym klimatem.

W tej edycji uczestnicy starali się iść za głosem serca – ich ryzykowne wybory i brawurowe decyzje często niosły ze sobą trudne konsekwencje, ale właśnie dzięki nim finał nabiera tak wyjątkowego znaczenia. Do samego końca w grze pozostali ci, którzy zamiast grać ostrożnie, odważyli się szukać prawdziwej miłości. Jednak jej zasady gry są bezlitosne. Na ostatniej Pandorze jedna z trzech półfinałowych par odpadła dosłownie na ostatniej prostej. Byli to Julia i Michał.

Przypomnijmy, że 10. edycję Hotelu Paradise wygrali Jagoda i Adam. Para przeszła ścieżkę lojalności i otrzymała czek w wysokości 100 tysięcy złotych. Czy zwycięski duet tej odsłony podążył ich śladem?

Hotel Paradise 11 - jak wyglądał finał?

Ostatni dzień w willi miał słodko-gorzki smak. Nadszedł czas pożegnań. Nie tylko z rajem i wszystkimi wspomnieniami, lecz także z czworonożnymi przyjaciółmi, którzy dzięki finalistom znaleźli nowe, kochające domy. Wieczorem do hotelu powrócili byli mieszkańcy. To oni, pamiętając wszystkie przyjaźnie, konflikty, namiętności i zdrady, zadecydowali, kto zasłużył na tytuł zwycięzców. Walczyli o niego Agata i Kubuś oraz Milan i Magda.

Ścieżka lojalności miała nową odsłonę. Zanim finaliści stanęli naprzeciwko siebie, zobaczyli nagrania z ich wspólnego pobytu w willi. Szczere do bólu słowa, ukrywane wątpliwości i sekrety ujrzały światło dzienne i zasiały ziarno niepewności tuż przed najważniejszą decyzją.

Hotel Paradise: 11: wyniki finału, kto wygrał?

Zwycięzcami 11. edycji programu Hotel Paradise zostali Agata i Kubuś. Para przeszła ścieżkę lojalności i otrzymała czek w wysokości 100 tysięcy złotych.