Hotel Paradise: kto odpadł w 11. edycji programu?

fot. x-news

Reklama

Nową edycję Hotelu Paradise będzie można oglądać od 1 września 2025 roku. Odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00 na kanale TVN7, następnie będzie można je obejrzeć na platformie Max. W 11. odsłonie reality show uczestnicy ponownie przenoszą się na Filipiny, gdzie zamieszkują w luksusowej willi na Cebu. To jedna z najpiękniejszych wysp Azji, która zachwyca turkusowymi wodami, białymi plażami i tropikalnym klimatem. To idealna sceneria dla wszystkich dramatycznych momentów, gorących romansów i intensywnych wyzwań. Kto nie chciałby rywalizować w takim miejscu? Cebu to prawdziwa perła Oceanu Spokojnego, gdzie wszystko może się zdarzyć! Na miejscu single i singielki poszukują swojej wielkiej miłości. Uczestnicy, którym uda się przejść do finału, powalczą o wielkie pieniądze. W roli prowadzącej program ponownie zagościła Edyta Zając.

Ta edycja będzie obfitować w jeszcze więcej emocji. W grze pojawi się Złote Jabłko – symbol ryzyka, pokusy i pożądania. Gdy zawita do hotelu, wszystko, co wydawało się stabilne, może runąć w jednej chwili. Dotychczasowy porządek zburzą też Ruchome Rajskie Rozdania. Uczestnicy będą musieli funkcjonować w ciągłej gotowości.

Hotel Paradise 11 - kto już odpadł z programu?

Do tej pory z 11. edycją programu Hotel Paradise zgodnie z decyzją mieszkańców pożegnali się