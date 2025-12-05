fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Reklama

Hotel Paradise jest emitowany na antenie TVN7 od 2020 roku i wciąż cieszy się popularnością wśród widzów. Do tej pory mogliśmy obejrzeć 11 edycji tego randkowego reality show, w którym single i singielki zamknięci w luksusowej willi, zlokalizowanej w różnych miejscach na świecie próbują znaleźć miłość. Ich droga do tego celu często składa się ze wzlotów i upadków. Ci którzy poradzą sobie w programie najlepiej, mają szansę zdobyć pieniądze. Już wiadomo, że format będzie kontynuowany.

Hotel Paradise z dwoma kolejnymi edycjami. Kto je poprowadzi?

Podczas wizyty Klaudii El Dursi i Edyty Zając w Dzień Dobry TVN prowadzące oficjalnie ogłosiły rozpoczęcie prac nad nowymi sezonami hitu TVN7. Po krótkiej przerwie spowodowanej ciążą do show wraca Klaudia El Dursi i tym samym dołącza do Edyty Zając - obie poprowadzą Hotel Paradise, każda w swojej edycji.

12. sezon Hotelu Paradise, którego premiera zaplanowana jest na wiosnę 2026 roku, poprowadzi Edyta Zając. Z kolei 13. sezon show będzie należał do Klaudii El Dursi – jego emisję zaplanowano na jesień przyszłego roku. Najbliższe dwie edycje powstaną w zupełnie nowej scenerii. Ekipa Hotelu Paradise przenosi się do Tajlandii, która zapewni nową energię, egzotyczne widoki i jeszcze więcej emocji.

Hotel Paradise ze świątecznymi odcinkami. Kiedy oglądać?

To jednak nie koniec niespodzianek! Już w te Święta widzowie otrzymają wyjątkowy prezent: dwa specjalne odcinki pod hasłem Hotel Paradise - Chaos w Raju, które przypomną najbardziej pamiętne, intrygujące i zabawne momenty 11. sezonu. Premiera 25 i 26 grudnia, o 19:00 w TVN7 oraz w streamingu: na HBO Max oraz w Playerze.