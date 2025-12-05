Przeczytaj w weekend
Milla Jovovich nie bierze jeńców! Zwiastun filmu akcji w klimacie Uprowadzonej

Milla Jovovich po przerwie wraca z nowym filmem w gatunku kina akcji, z którym jest najbardziej kojarzona. Pierwszy zwiastun Protector sugeruje Uprowadzoną w wersji kobiecej i dużo się dzieje, co ma usatysfakcjonować fanów gatunku.
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Oficjalny kadr z filmu Protector. Na zdjęciu aktora Milla Jovovich w charakteryzacji imitującej zadrapania fot. materiały prasowe
Protector to nowy film akcji, w którym Milla Jovovich gra główną rolę Nikki, kobiety, która walczyła na wojnach, a teraz samotnie wychowuje córkę. Reżyserem jest Adrian Grünberg, znany z filmów Rambo: Last Blood oraz Get the Gringo.

Protector - zwiastun filmu

Protector - opis fabuły

Spokojne życie Nikki zostaje wywrócone do góry nogami, gdy nagle budzi się w opuszczonej fabryce i dowiaduje się, że jej córka Chloe została porwana. Po szybkiej ucieczce Nikki wyrusza zadrzeć ze światem przestępczym i odzyskać swoją córkę bez względu na cenę i metody, którymi się posłuży. Jej wyprawa pozostawia za sobą ślady, więc przykuwa uwagę policji i wojska. Przez to staje się jedną z najbardziej poszukiwanych osób. Gdy odkrywa kolejne warstwy tajemnicy, szokująca prawda może zagrozić wszystkiemu, o co walczy.

Bong-Seeb Mun jest autorem scenariusza. W obsadzie są także Matthew Modine (Stranger Things) oraz Isabel Myers. Jest to trzeci film akcji Milli Jovovich w 2025 roku.

Premiera w 2026 roku w streamingu. Dokładna data premiery w Polsce nie jest znana.

Źródło: IGN

Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
