Igrzyska śmierci, ale lepsze - fanka nakręciła własny film, który podbija Internet

Wideo Grace Reiter: https://www.youtube.com/watch?v=G6ID6U4Xd7k&t=450s

Grace Reiter z okazji swoich 24. urodzin postanowiła nakręcić wraz z przyjaciółmi parodię kultowych Igrzysk śmierci. Zajęło im to łącznie trzy dni. Gotowy film, który trwa 42 minuty i 12 sekund, opublikowała potem w YouTubie. Wideo szybko podbiło Internet i w zaledwie dwa tygodnie zebrało ponad 6 milionów wyświetleń. A ten wynik stale rośnie.

Parodia Igrzysk śmierci podbija Internet

Dlaczego parodia Igrzysk śmierci podbiła YouTube? Grace Reiter i jej przyjaciele najwyraźniej doskonalą znają materiał źródłowy, dzięki czemu mogli napisać perfekcyjne żarty i wpleść je nawet w decyzje castingowe. „Nakłonienie tej samej osoby do zagrania Prim ORAZ Rue było genialnym ruchem ze strony reżysera” – napisał użytkownik @illy_127. Komentarz zdobył 64 tysiące polubień. Niektóre sceny w parodii były nawet ironicznie bliższe oryginałowi niż w filmie, jak psy z twarzami martwych trybutów, co również nie umknęło uwadze widzów.

Samo wideo też wbrew pozorom jest bardzo dobrej jakości jak na fanowski projekt, na przykład została zachowana kolorystyka oryginalnych Igrzysk śmierci i ruchy kamery. Poza tym uczestnicy naprawdę mają dobre umiejętności aktorskie, czego nie można powiedzieć chociażby o Gal Gadot. „K***a, parodie są naprawdę zabawne, kiedy ludzie potrafią grać” – skomentował @sohngy9858. 44 tysiące lajków. „Na pierwszy rzut oka widać, że Grace widziała ten film milion razy, bo w IDENTYCZNY sposób mówi kwestie, co w oryginale. To autentycznie robi wrażenie” – dodała @EmmaOffensiv. 65 tysięcy lajków.

Poza tym widać, że wideo podbiło serca widzów autentycznością w dobie tzw. ai slopu. „Ten film w dobie wzrostu popularności sztucznej inteligencji to prawdziwe złoto. Tęsknię za prawdziwymi ludźmi z prawdziwymi pomysłami” – napisała @peachy.nayell. 20 tysięcy polubień. „To przypomina mi stary dobry YouTube. Udało Wam się odtworzyć klimat tego, co ludzie wrzucali w 2011 roku. To bardzo fajne” – stwierdził za to @Joeyloya. 47 tysięcy polubień. Nie da się więc ukryć, że ludziom brakowało oryginalności, którą ma tylko człowiek. Generatywne AI potrafi jedynie miksować istniejące już pomysły, ale nie jest w stanie stworzyć nic nowego.

Igrzyska śmierci, ale lepsze - całe wideo

Filmik wklejamy poniżej. Oceńcie sami robotę Grace Reiter i jej przyjaciół.