Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Igrzyska śmierci, ale lepsze - fanka nakręciła własny film, który podbija Internet

Grace Reiter dnia 19 listopada 2025 roku opublikowała na swoim kanale w YouTubie wideo The Hunger Games (but better) - A Parody. W dwa tygodnie parodia Igrzysk śmierci zdobyła ponad 6,5 miliona wyświetleń i podbiła Internet.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  igrzyska śmierci 
parodia
The Hunger Games (but better) - A Parody Wideo Grace Reiter: https://www.youtube.com/watch?v=G6ID6U4Xd7k&t=450s
Reklama

Grace Reiter z okazji swoich 24. urodzin postanowiła nakręcić wraz z przyjaciółmi parodię kultowych Igrzysk śmierci. Zajęło im to łącznie trzy dni. Gotowy film, który trwa 42 minuty i 12 sekund, opublikowała potem w YouTubie. Wideo szybko podbiło Internet i w zaledwie dwa tygodnie zebrało ponad 6 milionów wyświetleń. A ten wynik stale rośnie. 

Parodia Igrzysk śmierci podbija Internet

Dlaczego parodia Igrzysk śmierci podbiła YouTube? Grace Reiter i jej przyjaciele najwyraźniej doskonalą znają materiał źródłowy, dzięki czemu mogli napisać perfekcyjne żarty i wpleść je nawet w decyzje castingowe. „Nakłonienie tej samej osoby do zagrania Prim ORAZ Rue było genialnym ruchem ze strony reżysera” – napisał użytkownik @illy_127. Komentarz zdobył 64 tysiące polubień. Niektóre sceny w parodii były nawet ironicznie bliższe oryginałowi niż w filmie, jak psy z twarzami martwych trybutów, co również nie umknęło uwadze widzów. 

Samo wideo też wbrew pozorom jest bardzo dobrej jakości jak na fanowski projekt, na przykład została zachowana kolorystyka oryginalnych Igrzysk śmierci i ruchy kamery. Poza tym uczestnicy naprawdę mają dobre umiejętności aktorskie, czego nie można powiedzieć chociażby o Gal Gadot. „K***a, parodie są naprawdę zabawne, kiedy ludzie potrafią grać” – skomentował @sohngy9858. 44 tysiące lajków.  „Na pierwszy rzut oka widać, że Grace widziała ten film milion razy, bo w IDENTYCZNY sposób mówi kwestie, co w oryginale. To autentycznie robi wrażenie” – dodała @EmmaOffensiv. 65 tysięcy lajków. 

Poza tym widać, że wideo podbiło serca widzów autentycznością w dobie tzw. ai slopu. „Ten film w dobie wzrostu popularności sztucznej inteligencji to prawdziwe złoto. Tęsknię za prawdziwymi ludźmi z prawdziwymi  pomysłami” – napisała @peachy.nayell. 20 tysięcy polubień. „To przypomina mi stary dobry YouTube. Udało Wam się odtworzyć klimat tego, co ludzie wrzucali w 2011 roku. To bardzo fajne” – stwierdził za to @Joeyloya. 47 tysięcy polubień. Nie da się więc ukryć, że ludziom brakowało oryginalności, którą ma tylko człowiek. Generatywne AI potrafi jedynie miksować istniejące już pomysły, ale nie jest w stanie stworzyć nic nowego. 

Igrzyska śmierci, ale lepsze - całe wideo

Filmik wklejamy poniżej. Oceńcie sami robotę Grace Reiter i jej przyjaciół. 

Źródło: YouTube

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  igrzyska śmierci 
parodia
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,3

2012
Igrzyska śmierci
Oglądaj TERAZ Igrzyska śmierci Sci-Fi

Najnowsze

1 Warner Bros. Discovery
-

Co z kinowymi premierami Warner Bros? Sarandos uspokaja, ale... zapowiada "prokonsumencką" ewolucję

2 Peaky Blinders - film
-

Peaky Blinders - plakat, tytuł i data premiery filmu. Wiemy, kiedy wraca Tommy Shelby!

3 Oficjalny kadr z filmu Protector. Na zdjęciu aktora Milla Jovovich w charakteryzacji imitującej zadrapania
-

Milla Jovovich nie bierze jeńców! Zwiastun filmu akcji w klimacie Uprowadzonej

4 Punisher
-

Jon Bernthal zapowiada "najbardziej naładowanego energią i akcją" Punishera. Kiedy premiera?

5 The Internship
-

Stażyści kontra zbiry. Zwiastun nowego filmu akcji od twórcy dobrych scen walk

6 Camp Rock 3 Jonas Brothers zwiastun
-

Camp Rock wraca po 15 latach! Fani wychowani na Disney Channel - oto zwiastun

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e10

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s16e19

SpongeBob Kanciastoporty

s16e18

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e234

Moda na sukces

s33e10

The Graham Norton Show

s42e65

s2025e237

Anderson Cooper 360

s2025e241

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gabriel Luna
Gabriel Luna

ur. 1982, kończy 43 lat

Maciej Musiałowski
Maciej Musiałowski

ur. 1993, kończy 32 lat

Amy Acker
Amy Acker

ur. 1976, kończy 49 lat

Paula Patton
Paula Patton

ur. 1975, kończy 50 lat

Tamara Feldman
Tamara Feldman

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuchenne rewolucje: Warszawa - restauracja Galop. Dalsze losy, adres, menu

9

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

10

Klan: Dominika zyskała nową twarz. Kto obecnie ją gra?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV