Marvel/Disney+

Reklama

Niedawno, ku zaskoczeniu wielu fanów, dowiedzieliśmy się, że Jon Bernthal nie powróci w 2. sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie, choć wiele osób brało to za pewnik. Wiemy jednak, że aktor będzie główną gwiazdą własnego programu specjalnego na Disney+ z Punisherem w roli głównej, a jego Frank Castle będzie też ważną postacią w Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Twórcy filmu i showrunnerzy Daredevila przyznawali, że produkcja kinowa raczej będzie luźno powiązana z przygodami Diabła Stróża. Inaczej może być w przypadku projektu z najpopularniejszym antybohaterem Marvela.

Marvel z niespotykaną promocją Avengers: Doomsday. Na nowego Avatara pójdziecie... 3 razy

Jon Bernthal wypowiedział się w tej kwestii dla portalu Screen Rant:

[W okolicach premiery Spider-Mana 4] pojawi się też program specjalny z Punisherem. To będzie najbardziej naładowana energią i akcją wersja, jaką kiedykolwiek widzieliście. To, co było dla mnie, Toma [Hollanda] i Dustina [Daniela Crettona] ważne, to żeby uwiarygodnić to, że Punisher na planie Spider-Mana jest tym samym, co w odcinku specjalnym. Uważam, że to osiągnęliśmy.

Warto tu wyszczególnić wzmiankę na temat premiery programu specjalnego. Wszystko wskazuje na to, że obie te produkcje nie będzie dzielić długa ilość czasu. Przypomnijmy, że 4. część przygód Pajączka w MCU pojawi się w kinach w lipcu 2026 roku.

Najwięksi wrogowie Punishera