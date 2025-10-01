Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat
Jacek Wójcik dobrze znany widzom programu Królowe życia nie żyje. O odejściu mężczyzny w mediach społecznościowych poinformowała Dagmara Kaźmierska, która przez wiele lat była jego przyjaciółką.
Nie żyje Jacek "Dżejk" Wójcik. Informacja o śmierci wieloletniego przyjaciela Dagmary Kaźmierskiej znanego z programu Królowe życia obiegła media w środę 1 października 2025 roku późnym wieczorem. Tragiczną wiadomość jako pierwsza przekazała sama Dagmara Kaźmierska. Celebrytka podzieliła się pożegnalnym wpisem w mediach społecznościowych.
Dagmara Kaźmierska przekazała na swoim profilu na Instagramie:
Jacek Wójcik - przyczyna śmierci
Na ten moment nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci Jacka Wójcika.
