Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

Jacek Wójcik dobrze znany widzom programu Królowe życia nie żyje. O odejściu mężczyzny w mediach społecznościowych poinformowała Dagmara Kaźmierska, która przez wiele lat była jego przyjaciółką.
Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia Instagram: @jacek_wojcik_official
Nie żyje Jacek "Dżejk" Wójcik. Informacja o śmierci wieloletniego przyjaciela Dagmary Kaźmierskiej znanego z programu Królowe życia obiegła media w środę 1 października 2025 roku późnym wieczorem. Tragiczną wiadomość jako pierwsza przekazała sama Dagmara Kaźmierska. Celebrytka podzieliła się pożegnalnym wpisem w mediach społecznościowych. 

Nie żyje Jacek Wójcik z Królowych życia

Dagmara Kaźmierska przekazała na swoim profilu na Instagramie:

EGNAJ DŻEJK 🖤Do zobaczenia w innym Świecie 🙏Kochani 🖤Dziś odszedł DŻEJK 🖤Nie będzie Was już bawił. Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za Niego . Dziękuję 🙏

Jacek Wójcik - przyczyna śmierci

Na ten moment nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci Jacka Wójcika. 

Źródło: Instagram: @queen_of_life_77

