Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

Ninja vs Ninja – Polska vs reszta świata, który od 2 września 2025 roku można było oglądać na antenie Polsatu, wkroczył w decydującą fazę. Ta 11. odsłona programu Ninja Warrior Polska była wyjątkowa. Nie brakowało w niej emocji, a duch rywalizacji "unosił się w powietrzu już od samego początku. Po siedmiu odcinkach zaciętej, bezlitosnej walki nadchodzi moment prawdy. Na torze finałowym stanęła trzydziestka najlepszych wojowników tego sezonu – skupionych, głodnych rywalizacji i gotowych na wszystko, by sięgnąć po tytuł mistrza Ninja vs Ninja. To oni stoczyli ostateczną bitwę o zwycięstwo, chwałę i nagrodę główną w wysokości 200 tysięcy złotych.

Ninja vs Ninja: jak wyglądał finał?

Ten wielki finał z pewnością przejdzie do historii sportu. Trzy etapy ekstremalnych torów, każdy trudniejszy, szybszy i bardziej nieprzewidywalny od poprzedniego. A na końcu – monstrualne wyzwanie, 16-metrowa lina, po której dwójka najmocniejszych nie tyle się wspinała, co dosłownie leciała, by dotrzeć do upragnionego dzwonu. Drugi z finalistów zdobył 50 tysięcy złotych, a taka sama nagroda trafiła również do najlepszej kobiety.

Polscy zawodnicy w tym sezonie pokazali charakter, determinację i niesamowitą wolę walki. Cała Polska im kibicowała, bo każdy z nich wie, że w finale liczy się każda sekunda, każdy oddech, każdy ruch. To oni niosą biało-czerwone barwy przez najbardziej wymagające tory świata.

Ninja vs Ninja: finałowa 20-tka. Kto z kim był w parze?

Wśród finalistów programu Ninja vs Ninja byli zarówno weterani, jak i debiutanci. Pary finałowe prezentowały się następująco:

Samuel Folsom, Michał Kądziela

Jan Tatarowicz, Vtalij Orichowski

Ole Janek, Krystian Drzewiecki

Leo Janek, Ivan Kohut

Clement Gravier, Katarzyna Jonaczyk

Thomas Mathews, Tomasz Zaorski

Isabella Folsom, Piotr Lisiczka

Joel Mattli, Frank Schmidpeter

Michał Klimek, Damian Drzewiecki

Mateusz Kurzawa, Konrad Białas

Ninja vs Ninja: kto wygrał program?

Zwycięzcą programu Ninja vs Ninja został Clement Gravier. Drugim najlepszym zawodnikiem okazał się Samuel Folsom. Natomiast zdobywczynią tytułu Last Woman Standing jest Isabella Folsom.