Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

Ninja vs Ninja – Polska vs reszta świata, który od 2 września 2025 roku można było oglądać na antenie Polsatu, wkroczył w decydującą fazę. Ta 11. odsłona programu Ninja Warrior Polska była wyjątkowa. Nie brakowało w niej emocji, a duch rywalizacji "unosił się w powietrzu już od samego początku. Po siedmiu odcinkach zaciętej, bezlitosnej walki nadchodzi moment prawdy. Na torze finałowym stanęła trzydziestka najlepszych wojowników tego sezonu – skupionych, głodnych rywalizacji i gotowych na wszystko, by sięgnąć po tytuł mistrza Ninja vs Ninja. To oni stoczyli ostateczną bitwę o zwycięstwo, chwałę i nagrodę główną w wysokości 200 tysięcy złotych.
Ninja vs Ninja: jak wyglądał finał?
Ten wielki finał z pewnością przejdzie do historii sportu. Trzy etapy ekstremalnych torów, każdy trudniejszy, szybszy i bardziej nieprzewidywalny od poprzedniego. A na końcu – monstrualne wyzwanie, 16-metrowa lina, po której dwójka najmocniejszych nie tyle się wspinała, co dosłownie leciała, by dotrzeć do upragnionego dzwonu. Drugi z finalistów zdobył 50 tysięcy złotych, a taka sama nagroda trafiła również do najlepszej kobiety.
Polscy zawodnicy w tym sezonie pokazali charakter, determinację i niesamowitą wolę walki. Cała Polska im kibicowała, bo każdy z nich wie, że w finale liczy się każda sekunda, każdy oddech, każdy ruch. To oni niosą biało-czerwone barwy przez najbardziej wymagające tory świata.
Ninja vs Ninja: finałowa 20-tka. Kto z kim był w parze?
Wśród finalistów programu Ninja vs Ninja byli zarówno weterani, jak i debiutanci. Pary finałowe prezentowały się następująco:
- Samuel Folsom, Michał Kądziela
- Jan Tatarowicz, Vtalij Orichowski
- Ole Janek, Krystian Drzewiecki
- Leo Janek, Ivan Kohut
- Clement Gravier, Katarzyna Jonaczyk
- Thomas Mathews, Tomasz Zaorski
- Isabella Folsom, Piotr Lisiczka
- Joel Mattli, Frank Schmidpeter
- Michał Klimek, Damian Drzewiecki
- Mateusz Kurzawa, Konrad Białas
Ninja vs Ninja: kto wygrał program?
Zwycięzcą programu Ninja vs Ninja został Clement Gravier. Drugim najlepszym zawodnikiem okazał się Samuel Folsom. Natomiast zdobywczynią tytułu Last Woman Standing jest Isabella Folsom.