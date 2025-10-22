Reklama
Tym razem Idris Elba zostanie uwięziony.. w pociągu? Zwiastun 2. sezonu W powietrzu

Kolejny sezon serialu W powietrzu wyląduje solidnie na ziemi. Bohater grany przez Idrisa Elbę będzie zmuszony poskromić wybuchową sytuację na pokładzie berlińskiego pociągu.
Tomasz Hudyga
Tagi:  w powietrzu 
sezon 2 idris elba zwiastun
W powietrzu - 2. sezon Apple TV
Podczas gdy pierwszy sezon skupiał się na porwanym samolocie, w drugim Sam Nelson – grany przez Elbę – znajdzie się na pokładzie porwanego pociągu podmiejskiego.  W ośmioodcinkowym sezonie 2, jak głosi oficjalny opis: Pasażerowie pociągu berlińskiego metra zostają wzięci na zakładników, a władze desperacko próbują uratować setki istnień. Sam Nelson znajduje się w samym centrum kryzysu na pokładzie, gdzie jeden błędny ruch może doprowadzić do katastrofy.”

W powietrzu - zwiastun 2. sezonu

Serial W powietrzu zadebiutował w czerwcu 2023 roku siedmioodcinkowym pierwszym sezonem, który opowiadał historię w czasie rzeczywistym, gdy Sam – doświadczony negocjator korporacyjny – próbował udaremnić porwanie samolotu. Idris Elba zdobył za tę rolę nominację do nagrody Emmy w kategorii najlepszego aktora w serialu dramatycznym.

W drugim sezonie Elbie towarzyszyć będą Christine Adams, Max Beesley i Archie Panjabi, którzy powracają do swoich ról, a także nowi członkowie obsady, m.in. Toby Jones (Detectorists). 

Źródło: tvline.com

