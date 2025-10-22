Tym razem Idris Elba zostanie uwięziony.. w pociągu? Zwiastun 2. sezonu W powietrzu

Apple TV

Podczas gdy pierwszy sezon skupiał się na porwanym samolocie, w drugim Sam Nelson – grany przez Elbę – znajdzie się na pokładzie porwanego pociągu podmiejskiego. W ośmioodcinkowym sezonie 2, jak głosi oficjalny opis: Pasażerowie pociągu berlińskiego metra zostają wzięci na zakładników, a władze desperacko próbują uratować setki istnień. Sam Nelson znajduje się w samym centrum kryzysu na pokładzie, gdzie jeden błędny ruch może doprowadzić do katastrofy.”

W powietrzu - zwiastun 2. sezonu

Serial W powietrzu zadebiutował w czerwcu 2023 roku siedmioodcinkowym pierwszym sezonem, który opowiadał historię w czasie rzeczywistym, gdy Sam – doświadczony negocjator korporacyjny – próbował udaremnić porwanie samolotu. Idris Elba zdobył za tę rolę nominację do nagrody Emmy w kategorii najlepszego aktora w serialu dramatycznym.

W drugim sezonie Elbie towarzyszyć będą Christine Adams, Max Beesley i Archie Panjabi, którzy powracają do swoich ról, a także nowi członkowie obsady, m.in. Toby Jones (Detectorists).