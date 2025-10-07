Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Serial Na dobre i na złe powrócił po przerwie wakacyjnej. 10 września 2025 roku na antenie TVP2 pojawił się pierwszy odcinek 27. sezonu. Widzowie ponownie będą mogli śledzić losy lekarzy pracujących w szpitalu w Leśnej Górze. Produkcja łączy wątki medyczne z osobistymi historiami bohaterów, dzięki czemu każdy odcinek nie tylko pokazuje kolejne trudne przypadki, z jakimi mierzą się lekarze, ale także prywatne perypetie postaci. Nowe epizody emitowane są w środy o godzinie 20:55, a ich powtórki będzie można oglądać w soboty o 16:20 na TVP2. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach emitowanych od 15 do 22 października 2025 roku?

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 965 (premiera 15.10.2025)

Do Leśnej Góry trafią ofiary wypadku: nastolatek, który wjechał na hulajnodze prosto pod koła auta i ciężarna, która samochodem kierowała. Chłopiec będzie miał poważny uraz kręgosłupa, a o jego życie walczyć będą wspólnie Aleś, Tadek i Falkowicz. Z kolei ranną kobietę, która ma krwotok wewnętrzny, zoperują Radwan i Homolka. Po pracy Krzysztof zorganizuje Blance szaloną sesję zdjęciową, po której przyjaciele zostaną w końcu kochankami. Tymczasem Falkowicz znów spędzi burzliwy wieczór z Kingą Agata odkryje, że kontrolerce z ministerstwa - Czajkowskiej - pomaga doktor Beger. A następnego dnia dyrektor Woźnicka dostanie wstrząsającą wiadomość - o planach całkowitego zamknięcia szpitala.

