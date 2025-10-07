placeholder
Reklama
placeholder

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Na dobre i na złe dostarczą niespodziewanych zwrotów akcji i będą pełne emocjonujących wydarzeń.​ Ich szczegółowe streszczenia są już dostępne dla widzów. Jak potoczą się dalsze losy lekarzy i pozostałych bohaterów szpitala w Leśnej Górze?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Na dobre i na złe 
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Reklama

Serial Na dobre i na złe powrócił po przerwie wakacyjnej. 10 września 2025 roku na antenie TVP2 pojawił się pierwszy odcinek 27. sezonu. Widzowie ponownie będą mogli śledzić losy lekarzy pracujących w szpitalu w Leśnej Górze. Produkcja łączy wątki medyczne z osobistymi historiami bohaterów, dzięki czemu każdy odcinek nie tylko pokazuje kolejne trudne przypadki, z jakimi mierzą się lekarze, ale także prywatne perypetie postaci. Nowe epizody emitowane są w środy o godzinie 20:55, a ich powtórki będzie można oglądać w soboty o 16:20 na TVP2. Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach emitowanych od 15 do 22 października 2025 roku?

Na dobre i na złe: streszczenie odcinka 965 (premiera 15.10.2025)

Do Leśnej Góry trafią ofiary wypadku: nastolatek, który wjechał na hulajnodze prosto pod koła auta i ciężarna, która samochodem kierowała. Chłopiec będzie miał  poważny uraz kręgosłupa, a o jego życie walczyć będą wspólnie Aleś, Tadek i Falkowicz. Z kolei ranną kobietę, która ma krwotok wewnętrzny, zoperują Radwan i Homolka. Po pracy Krzysztof zorganizuje Blance szaloną sesję zdjęciową, po której przyjaciele zostaną w końcu kochankami. Tymczasem Falkowicz znów spędzi burzliwy wieczór z Kingą Agata odkryje, że kontrolerce z ministerstwa - Czajkowskiej - pomaga doktor Beger. A następnego dnia dyrektor Woźnicka dostanie wstrząsającą wiadomość - o planach całkowitego zamknięcia szpitala.

Artykuł będzie aktualizowany. 

 

Źródło: Telemagazyn

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  Na dobre i na złe 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Doktor Strange
-

Stworzył jedne z najlepszych scenariuszy Marvela. Znamy jego wkład w Avengers: Doomsday

2 Tron: Ares
-

Tron: Ares - pierwsze reakcje. Jared Leto w końcu z dobrym filmem?

3 Nicole Kidman
-

Paramount+ zamówił nowy serial Discretion. Nicole Kidman i Elle Fanning w głównych rolach

4 Peacemaker: sezon 2, odcinek 7 - zdjęcia
-
Spoilery

Co by się stało gdyby Harcourt [SPOILER] brata Peacemakera? Aktorka wyjaśnia

5 4. Gwiezdne Wojny: Ahsoka: sezon 1 (85%)
-

2. sezon serialu Star Wars: Ahsoka - ważna aktualizacja

6 Bo się boi (Player, Premiery CANAL+, Rakuten, MOJEeKINO, E-Kino pod Baranami, Nowe Horyzonty VOD)
-

Ari Aster o krytyce filmów Bo się boi i Eddington. „To naprawdę druzgocące”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Jennifer Lopez i Ben Affleck razem po rozstaniu. Byli w świetnym humorze

Jennifer Lopez i Ben Affleck razem po rozstaniu. Byli w świetnym humorze

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim [ZDJĘCIA]

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim...

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV