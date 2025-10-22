placeholder
Darkseid nie będzie "wielkim złym" w DCU. Wśród powodów Zack Snyder i Thanos

Darkseid to jeden z najpopularniejszych i najpotężniejszych złoczyńców z komiksów DC, który niejednokrotnie stawał w szranki z Supermanem czy całą Ligą Sprawiedliwości. James Gunn oficjalnie przyznał, że to nie on będzie "wielkim złym" w DCU. Dlaczego?
Wiktor Stochmal
Tagi:  darkseid 
DCU james gunn Zack Snyder
Darkseid – 269 cm (DC)
DCU wystartowało na dobre z premierą Supermana, a Peacemaker położył kolejne fundamenty pod budowę większego uniwersum. Fani zaczęli się zastanawiać do jakiego wydarzenia będą prowadziły wszystkie nadchodzące projekty. Na horyzoncie z czasem powinno się pojawić większe zagrożenie zrzeszające herosów do podjęcia wspólnej walki i połączenia sił. Wielu z nich stawiało na Darkseida - jednego z najpopularniejszych i najsilniejszych złoczyńców z komiksów DC, którego nie tak dawno temu przedstawiono w filmie Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Co dalej z serialem o Arkham? James Gunn rozwiewa wątpliwości i nadzieje fanów Batmana

James Gunn, kierownik DC Studios, który nadzoruje szczególnie uniwersum DCU, udzielił wywiadu kanałowi New Rockstars na YouTube, w którym odniósł się m.in. do tego tematu. Przyznał, że nie ma planów na to, aby to właśnie Darkseid był "wielkim złym" w DCU. Uargumentował to faktem, iż niedawno była już wcześniej wspomniana produkcja, w której się pojawił. Pochwalił też Zacka Snydera za sposób przedstawienia złoczyńcy w ramach Ligi Sprawiedliwości. Inną kwestią zdaniem reżysera i kierownika DCU może być to, że Darkseid jest podobnym typem złoczyńcy do Thanosa, który również nie tak dawno rządził i dzielił w ramach dwóch filmów o Avengers - Wojny bez granic i Koniec gry.

Jak sądzicie - kto w przyszłości będzie największym wyzwaniem dla herosów z DCU, skoro nie będzie nim potężny Darkseid?

Najwięksi złoczyńcy w komiksach DC (miejsce 60.-31.)

arrow-left fot. DC/ Uniwersum DC Comics arrow-right

Najwięksi złoczyńcy w komiksach DC (miejsce 30.-1.) 

arrow-left fot. DC arrow-right

Źródło: x.com (@homeofdcu)

