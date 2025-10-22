Nowy projekt Harlana Cobena z tragiczną oceną. 1. sezon Lazarus niewypałem?
Najnowszy projekt Harlana Cobena, serial Lazarus, nie spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyków. Co nie zagrało w produkcji o psychologu?
Debiut serialu Lazarus na Rotten Tomatoes zapowiada się jako najgorzej oceniany projekt Harlana Cobena. Nadchodzący serial nie jest oparty na żadnej książce autora, choć współtworzył go wraz z Dannym Brocklehurstem. Serial ma opowiadać o psychologu sądowym, który wraca do rodzinnego domu po śmierci ojca i zaczyna badać serię nierozwiązanych spraw morderstw.
Na dzień przed premierą Lazarus zadebiutował z wynikiem 33% na Rotten Tomatoes przy 9 recenzjach, z których 6 jest negatywnych. Krytycy twierdzą, że serial za mocno skręca w stronę absurdu, zamieniając realistyczną intrygę kryminalną na gotycką przesadę. Poszczególne opinie możecie przeczytać poniżej.
Lazarus 1. sezon - opinie krytyków
Archi Sengupta, LeisureByte.com
Pramit Chatterjee, Digital Mafia Talkies
Rebecca Nicholson, Financial Times
Bezwstydna przesada może być tym, co sprawia, że Lazarus da się oglądać, mimo że jest całkowicie niedorzeczny i z czasem staje się jeszcze bardziej absurdalny; jest straszny, przerysowany i bardzo głupi, ale przynajmniej nie jest fałszywie powściągliwy
Kaiya Shunyata, RogerEbert.com
Pat Stacey, Irish Independent
Tim Stevens, The Spool
Katie Doll, CBR
Karina Adelgaard, Heaven of Horror
Jeff Ewing, Collider
Lazarus jest dostępny do obejrzenia na platformie Prime Video.
Lazarus - zdjęcia
