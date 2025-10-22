Nowy projekt Harlana Cobena z tragiczną oceną. 1. sezon Lazarus niewypałem?

fot. Prime Video

Debiut serialu Lazarus na Rotten Tomatoes zapowiada się jako najgorzej oceniany projekt Harlana Cobena. Nadchodzący serial nie jest oparty na żadnej książce autora, choć współtworzył go wraz z Dannym Brocklehurstem. Serial ma opowiadać o psychologu sądowym, który wraca do rodzinnego domu po śmierci ojca i zaczyna badać serię nierozwiązanych spraw morderstw.

Na dzień przed premierą Lazarus zadebiutował z wynikiem 33% na Rotten Tomatoes przy 9 recenzjach, z których 6 jest negatywnych. Krytycy twierdzą, że serial za mocno skręca w stronę absurdu, zamieniając realistyczną intrygę kryminalną na gotycką przesadę. Poszczególne opinie możecie przeczytać poniżej.

Lazarus 1. sezon - opinie krytyków

Archi Sengupta, LeisureByte.com

Lazarus jest niezwykle nudny, a serial pozbawiony jest jakiegokolwiek napięcia

Pramit Chatterjee, Digital Mafia Talkies

Gdyby Sam Claflin nie grał głównej roli, ta miniseria byłaby kompletnie nie do oglądania

Rebecca Nicholson, Financial Times

Bezwstydna przesada może być tym, co sprawia, że Lazarus da się oglądać, mimo że jest całkowicie niedorzeczny i z czasem staje się jeszcze bardziej absurdalny; jest straszny, przerysowany i bardzo głupi, ale przynajmniej nie jest fałszywie powściągliwy

Kaiya Shunyata, RogerEbert.com

Serial ujawnia motywy i podejrzanych w sposób tak sztuczny, by zaskakiwać widza, że często przestaje to mieć sens, tracąc nadprzyrodzony klimat, który początkowo odróżniał go od innych produkcji Cobena

Pat Stacey, Irish Independent

Lazarus, miniserial, który podejrzanie przypomina próbę stworzenia wielosezonowego projektu, to kompletna bzdura — choć trzeba przyznać, że przynajmniej dynamiczna

Tim Stevens, The Spool

Serial zdradza wysiłki Claflina, każąc mu wciąż grać te same emocjonalne nuty, raz po razem

Katie Doll, CBR

Mrożący krew w żyłach, mroczny zarówno w tonie, jak i w estetyce; być może nadprzyrodzony, ale jednocześnie okraszony lekkim romansem dla równowagi

Karina Adelgaard, Heaven of Horror

Kiedy Laz nie krzyczy na kogoś, oskarżając kolejnych ludzi o zabicie swojego ojca, to się użala; takie emocjonalne wybuchy mogą być silne, ale nie wtedy, gdy powtarzają się wielokrotnie - dodam, że w każdym odcinku

Jeff Ewing, Collider

Najbardziej wyróżniają się niezwykłe, niemal nieziemskie sceny – to tajemnica sukcesu Lazarusa; niestety, kilka uporczywych problemów narracyjnych powstrzymuje serial przed osiągnięciem pełnej świetności

Lazarus jest dostępny do obejrzenia na platformie Prime Video.

Lazarus - zdjęcia