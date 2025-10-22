Reklama
Nowy romans Emily we Włoszech! Teaser 5. sezonu hitu Netflixa

Uwielbiany serial Netflixa powraca, a Emily wraz ze swoim ukochanym zawita w Rzymie - to jednak nie koniec jej pobytu we Francji! Sprawdźcie nowe materiały zapowiadające 5. sezon Emily w Paryżu.
Oliwia Garczyńska
netflix 
zwiastun Emily w Paryżu
Zdjęcie z serialu Emily w Paryżu fot. Netflix
Netflix opublikował pierwszy teaser 5. sezonu Emily w Paryżu oraz pokaźną galerię zdjęć - pojawiają się przede wszystkim kadry prosto z Rzymu i Wenecji, gdzie odbywały się zdjęcia!

Emily w Paryżu - zwiastun 5. sezonu

Emily w Paryżu traci ważną postać! Aktorka żegna się z serialem

Emily w Paryżu - fabuła, obsada, data premiery 5. sezonu

Nie pojawił się jeszcze oficjalny opis fabuły - wiadomo jednak, że na początku akcja rozegra się we Włoszech i będziemy śledzić rozkwitającą relację romantyczną między Emily a Marcello. Po jakimś czasie mamy jednak znów przenieść się wraz z bohaterami do Paryża. 

W powracającej obsadzie znaleźli się Lily Collins (Emily), Eugenio Franceschini (Marcello), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) oraz Lucien Laviscount (Alfie). Dodatkowo od tego sezonu dołączy do nich Minnie Driver, która wcieli się w postać Princess Jane. 

5. sezon Emily w Paryżu zadebiutuje na Netflixie 18 grudnia.

Emily w Paryżu - galeria zdjęć z 5 sezonu 

Emily w Paryżu - sezon 5

Emily w Paryżu - sezon 5
fot. Netflix
Źródło: variety

Oliwia Garczyńska
netflix 
