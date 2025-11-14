fot. FX

James Van Der Beek znany między innymi z roli Dawsona Leery'ego z serialu Jezioro marzeń choruje na raka jelita grubego w trzecim stadium. 48-latek usłyszał diagnozę w 2023 roku. W listopadzie 2024 roku po raz pierwszy publicznie poinformował o swojej chorobie, przyznając, że początkowo zignorował objawy, takie jak zmiany w rytmie wypróżnień. Dopiero po przejściu kolonoskopii dowiedział się, że ma nowotwór z przerzutami do węzłów chłonnych. James Van Der Beek nie ukrywa, że przed nim kosztowne leczenie. Aby zebrać na nie pieniądze, postanowił wystawić na aukcję przedmioty, które przed laty towarzyszyły mu na planie filmowym.

James Van Der Beek wystawi na aukcję elementy kostiumów

James Van Der Beek nie ma zamiaru się poddawać i robi wszystko, aby pokryć koszty swojego leczenia. Według AARP średni koszt leczenia raka w Stanach Zjednoczonych wynosi 150 000 dolarów (obecnie około 550 000 złotych) dla jednego pacjenta. W związku z tym James Van Der Beek postanowił wystawić na aukcję między innymi kostium, który ma na sobie w pilotażowym odcinku Jeziora marzeń z 1998 roku. Wśród przedmiotów znalazł się także czapkę, w której rok później pojawił się w filmie Luz Blues. Przedmioty te zostaną wystawione na aukcji Winter Entertainment Memorabilia Live Auction organizowanej przez Propstore, która odbędzie się od 5 do 7 grudnia 2025 roku.

W wywiadzie z portalem People, którego udzielił na początku listopada 2025 roku, aktor wyznał:

Przez lata gromadziłem skarby, czekając na odpowiedni moment, by coś z nimi zrobić. Biorąc pod uwagę wszystkie nieoczekiwane zwroty akcji, jakie przyniosło mi życie, to dla mnie jasne, że nadszedł ten czas. (...) Chociaż czuję nostalgię rozstając się z tymi przedmiotami, to dobrze, że mogę wystawić je na aukcji Propstore i podzielić się nimi z tymi, którzy wspierali moją twórczość przez lata.

Serial Jezioro marzeń nie jest obecnie dostępny na żadnej z platform streamingowych. Film Luz Blues można za to oglądać na Apple TV+ oraz Prime Video.