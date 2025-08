Jason Momoa zamówił replikę gitary w… Białymstoku. Dobrze znają ją fani Metalliki

fot. Universal Pictures / Wikimedia Commons: Nick Ares

Jason Momoa jest jednym gwiazdorów, którego polskim widzom nie trzeba przedstawiać. Doskonale znają go z produkcji takich jak Aquaman, Diuna, Gra o tron, Fast X, czy niedawno wydanego Minecraft: Film. Nie jest tajemnicą, że Jason Momoa w życiu prywatnym jest wielkim fanem zespołów heavymetalowych. Aktor nie tylko chodzi na ich koncerty, ale też kolekcjonuje gadżety z nimi związane. Okazuje się, że wśród nich znajduje się replika gitary frontmana Metalliki, którą na specjalne zamówienie dla aktora stworzyli projektanci z Białegostoku.

Polacy zaprojektowali gitarę dla Jasona Momoy

Patryk Krupiński z Krupi Guitars i Artur Łupiński z Narev Instruments stworzyli dla Jasona Momoy replikę gitary Jamesa Hetfielda, czyli legendarnego wokalisty zespołu Metallica. Patryk Krupiński przekazał Kurierowi Porannemu, jak zareagował na wiadomość od aktora:

To było 26 listopada 2024, po godzinie 23. Zbudziło mnie powiadomienie na telefonie: „Can I order Metallica v”. Taką właśnie treść zobaczyłem obok zdjęcia Jasona Momoa będącego awatarem konta o nazwie zbliżonej do jego. Sam zaśmiałem się w duchu, że to kolejne oszustwo, scam jak setki innych wcześniej. Dopiero po kilku minutach uświadomiłem sobie, że przy jego nicku był niebieski znaczek sugerujący, iż jest to konto prawdziwe, zweryfikowane. Tak, bo kliknięciu na nadawcę pokazał mi się oficjalny profil Jasona z ponad 16 milionami obserwujących! Nie mogłem nic innego odpisać niż „Bro, are you even serious?”. Znałem jego kontakty, czy chociażby personalne koneksje z Jamesem Hetfieldem - liderem zespołu Metallica, którego właśnie pierwszą gitarę Jason chciał, abym odwzorował.

Patryk Krupiński podzielili się zdjęciami repliki gitary w mediach społecznościowych. O tym, jak się prezentuje, możecie przekonać się poniżej: