Jason Momoa tańczy i śpiewa. W tym wideo nawiązują do TEJ sceny z Flashdance

fot. materiały prasowe

Reklama

Amerykańskie T-Mobile wypuściło do sieci swój spot Super Bowl, w którym grają Jason Momoa oraz duet doskonale znany z serialu Hoży Doktorzy, czyli Zach Braff i Donald Faison. Cameo zalicza Jennifer Beals.

Gdy Jason Momoa chce panów spławić, bo nie chce słuchać o T-Mobile, ci zaczynają śpiewać, by przekonać go do swoich racji. Momoa szybko podłapuje temat i... sam zaczyna tańczyć oraz prezentować swoje wokalne umiejętności. W pewnym momencie robi on pozę z kultowego filmu Flashdance, a Beals leje na niego wodę z piętra. Tym samym mamy nawiązania do najbardziej ikonicznej sceny z tego musicalu, do której wielu się odwoływało, nawet Deadpool.

Jason Momoa śpiewa

W 2024 roku nie pobito rekordu ceny za emisję 30-sekundowego spotu. Trzeba za to zapłacić około 7 mln dolarów, czyli tak samo jak miało to miejsce w rekordowym 2023 roku.

Jason Momoa ostatnio był widziany w kinach w filmie Aquaman i Zaginione Królestwo, który zebrał w box office więcej niż ktokolwiek oczekiwał, bo aż 423,4 mln dolarów przy budżecie ponad 200 mln dolarów. Oznacza to, że zebrał on więcej niż cztery ostatnie klapy DC.