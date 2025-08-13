Jennifer Aniston po latach wspomina rozstanie z Bradem Pittem

fot. IMDb

Jennifer Aniston i Brad Pitt byli małżeństwem przez pięć lat. Aktorzy poznali się w 1994 roku dzięki swoim menedżerom, a cztery lata później ogłosili swój związek. Ich ślub miał miejsce w lipcu 2000 roku. Aniston i Pitt przez lata pozostawali jedną z najgłośniejszych w Hollywood i wszystko wskazywało na to, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. To zmieniło się w 2004 roku, kiedy Brad Pitt poznał Angelinę Jolie na planie filmu Mr. & Mrs. Smith. Niedługo potem gwiazdor postanowił się rozwieść i związał się z Jolie, z którą wychował sześcioro dzieci. Z kolei Aniston w 2015 roku poślubiła Justina Theroux, z którym rozwiodła się z 2018 roku.

Jennifer Aniston od początku nie ukrywała, że rozstanie z Pittem było dla niej niezwykle trudnym przeżyciem. We wrześniu ukazał się jej głośny wywiad dla Vanity Fair zatytułowany The Unsinkable Jennifer Aniston (Niezatapialna Jennifer Aniston). To właśnie za jego sprawą po raz pierwszy publicznie zabrała głos w sprawie zakończenia związku z aktorem. Odniosła się wtedy między innymi do plotek, jakoby powodem, dla którego Pitt ją zostawił, było to, że nie chciała mieć dzieci. Aktorka stanowczo to zdementowała:

Mężczyzna, który się rozwodzi, nigdy nie zostałby oskarżony o przedkładanie kariery nad dzieci. To mnie naprawdę zdenerwowało. Nigdy w życiu nie powiedziałam, że nie chcę mieć dzieci. Mówiłam, że chcę i będę je mieć!

W sierpniu 2025 roku Jennifer Aniston znów udzieliła wywiadu dla magazynu Vanity Fair. Tym razem 56-latka również wspomniała o rozstaniu z Bradem Pittem. Odniosła się też do wspomnianego wywiadu.

Jennifer Aniston po latach wróciła do rozstania z Bradem Pittem

Od rozwodu Jennifer Aniston i Brada Pitta minęło już 20 lat. Aktorka mimo to wciąż doskonale pamięta, jak się wtedy czuła. We rozmowie z Vanity Fair Aniston wróciła wspomnieniami do głośnego wywiadu z przed lat, przyznając, że:

Nie zaglądałam do tamtego artykułu od wieków. Pamiętam tylko, że doświadczenie związane z jego pisaniem było dość wstrząsające. To był dla mnie bardzo wrażliwy okres. Byłam bezbronna.

Jennifer Aniston wspomniała też, że wtedy z kryzysu pomogła jej wyjść między innymi możliwość zagrania głównej roli w filmie Sztuka zrywania. Wystąpiła w nim u boku Vince’a Vaughna. Oto jak to wspomina:

To było bardzo oczyszczające doświadczenie. Kiedy [twórcy filmu] przyszli z propozycją, byli zestresowani. Pewnie myśleli, że to niestosowne. Ja pomyślałam jednak: ''co za wspaniała okazja''. Wiedziałam, że to rzeczywiście przyniesie mi korzyści emocjonalne. Moje doświadczenia dobrze wpasują się w scenariusz i postać.

Jennifer Aniston obecnie spotyka się z 49-letnim hipnoterapeutą i couchem Jimem Curtiem. 61-letni Brad Pitt po rozwodzie z Angeliną Jolie (miał miejsce w grudniu 2024 roku) odnalazł szczęście u boku 32-letniej wice-dyrektorki ds. sprzedaży hurtowej - Ines de Ramon.