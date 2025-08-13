placeholder
Reklama
placeholder

Jennifer Aniston po latach wspomina rozstanie z Bradem Pittem

Jennifer Aniston i Brad Pitt byli uważani za jedną z najgłośniejszych w Hollywood​. Wszystko zmieniło się, kiedy Piitt poznał Angelinę Jolie i postanowił się rozwieść. Jennifer Aniston do dziś wspomina tę sytuację. Co po latach powiedziała na temat rozstania z aktorem?
Autopromocja
tpb-vod

Jennifer Aniston i Brad Pitt byli uważani za jedną z najgłośniejszych w Hollywood​. Wszystko zmieniło się, kiedy Piitt poznał Angelinę Jolie i postanowił się rozwieść. Jennifer Aniston do dziś wspomina tę sytuację. Co po latach powiedziała na temat rozstania z aktorem?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Brad Pitt 
jennifer aniston
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Brad Pitt 
jennifer aniston
Jennifer Aniston w filmie Sztuka zrywania i Brad Pitt w filmie Mr. & Mrs. Smith fot. IMDb
Reklama

Jennifer Aniston i Brad Pitt byli małżeństwem przez pięć lat. Aktorzy poznali się w 1994 roku dzięki swoim menedżerom, a cztery lata później ogłosili swój związek. Ich ślub miał miejsce w lipcu 2000 roku. Aniston i Pitt przez lata pozostawali jedną z najgłośniejszych w Hollywood i wszystko wskazywało na to, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. To zmieniło się w 2004 roku, kiedy Brad Pitt poznał Angelinę Jolie na planie filmu Mr. & Mrs. Smith. Niedługo potem gwiazdor postanowił się rozwieść i związał się z Jolie, z którą wychował sześcioro dzieci. Z kolei Aniston w 2015 roku poślubiła Justina Theroux, z którym rozwiodła się z 2018 roku.

Jennifer Aniston od początku nie ukrywała, że rozstanie z Pittem było dla niej niezwykle trudnym przeżyciem. We wrześniu ukazał się jej głośny wywiad dla Vanity Fair zatytułowany The Unsinkable Jennifer Aniston (Niezatapialna Jennifer Aniston). To właśnie za jego sprawą po raz pierwszy publicznie zabrała głos w sprawie zakończenia związku z aktorem. Odniosła się wtedy między innymi do plotek, jakoby powodem, dla którego Pitt ją zostawił, było to, że nie chciała mieć dzieci. Aktorka stanowczo to zdementowała:

Mężczyzna, który się rozwodzi, nigdy nie zostałby oskarżony o przedkładanie kariery nad dzieci. To mnie naprawdę zdenerwowało. Nigdy w życiu nie powiedziałam, że nie chcę mieć dzieci. Mówiłam, że chcę i będę je mieć!

W sierpniu 2025 roku Jennifer Aniston znów udzieliła wywiadu dla magazynu Vanity Fair. Tym razem 56-latka również wspomniała o rozstaniu z Bradem Pittem. Odniosła się też do wspomnianego wywiadu. 

Jennifer Aniston po latach wróciła do rozstania z Bradem Pittem

Od rozwodu Jennifer Aniston i Brada Pitta minęło już 20 lat. Aktorka mimo to wciąż doskonale pamięta, jak się wtedy czuła. We rozmowie z Vanity Fair Aniston wróciła wspomnieniami do głośnego wywiadu z przed lat, przyznając, że:

Nie zaglądałam do tamtego artykułu od wieków. Pamiętam tylko, że doświadczenie związane z jego pisaniem było dość wstrząsające. To był dla mnie bardzo wrażliwy okres. Byłam bezbronna.

Jennifer Aniston wspomniała też, że wtedy z kryzysu pomogła jej wyjść między innymi możliwość zagrania głównej roli w filmie Sztuka zrywania. Wystąpiła w nim u boku Vince’a Vaughna. Oto jak to wspomina: 

To było bardzo oczyszczające doświadczenie. Kiedy [twórcy filmu] przyszli z propozycją, byli zestresowani. Pewnie myśleli, że to niestosowne. Ja pomyślałam jednak: ''co za wspaniała okazja''. Wiedziałam, że to rzeczywiście przyniesie mi korzyści emocjonalne. Moje doświadczenia dobrze wpasują się w scenariusz i postać.

Jennifer Aniston obecnie spotyka się z 49-letnim hipnoterapeutą i couchem Jimem Curtiem. 61-letni Brad Pitt po rozwodzie z Angeliną Jolie (miał miejsce w grudniu 2024 roku) odnalazł szczęście u boku 32-letniej wice-dyrektorki ds. sprzedaży hurtowej - Ines de Ramon.

Źródło: Vanity Fair

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Marty Supreme
-

Timothée Chalamet jako gwiazda ping-ponga. Zwiastun filmu Marty Supreme

2 Steve
-

Cillian Murphy w nowym dramacie od Netflixa. Zwiastun filmu Steve

3 Homelander - The Boys
-

Anthony Starr o zakończeniu nagrań do The Boys. "Stworzyliśmy potwora i będę za nim tęsknił"

4 Iron Man
-

Tom Cruise chciał być Iron Manem. Jest potwierdzenie!

5 Czerwona Sonja
-

Pojawiły się pierwsze recenzje filmu Czerwona Sonja. Jak wypadł reboot?

6 Cronos: The New Dawn
-

Zobaczcie zwiastun live-action gry Cronos: The New Dawn. Traveler ND-3500 i misja w Krakowie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

6

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

7

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Brie Larson wzięła udział w viralowym trendzie w szpilkach. Jak jej poszło?

10

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV