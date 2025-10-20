Jennifer Lawrence dała Robertowi Pattinsonowi jedzenie… z kosza. Jak do tego doszło?
Jennifer Lawrence w jednym z wywiadów wspomniała o tym, jak Robert Pattinson wpadł do niej w odwiedziny. Aktor powiedział jej wtedy, że jest bardzo głodny. Z pewnością nie spodziewał się jednak, że dostanie jedzenie... z kosza. Jak Jennifer Lawrence wspomina tę sytuację?
Jennifer Lawrence (Igrzyska śmierci, Poradnik pozytywnego myślenia) i Robert Pattinson (Zmierzch, Batman) od lat należą do grona najpopularniejszych aktorów w Hollywood. Nie jest tajemnicą, że przyjaźnią się w życiu prywatnym. Fani aktorów mieli okazję sobie o tym przypomnieć podczas jednego z odcinków programu The Graham Norton Show. Lawrence wspomniała tam o dniu, w którym Pattinson przyszedł do jej domu i... jadł jedzenie z kosza.
Jennifer Lawrence wspomniała, jak wyciągnęła Robertowi Pattinsonowi jedzenie z kosza
Jennifer Lawrence do dziś wspomina dzień, w którym Robert Pattinson zadzwonił do niej, kiedy oglądała film ze swoimi koleżankami:
Aktorka wspomniała, że kiedy Pattinson przyjechał już do jej domu, powiedział, że jest bardzo głodny. Wtedy pojawił się problem. Lawrence miała bowiem w kuchni jedynie jedzenie, które wcześniej wyrzuciła do kosza:
Robert Pattinson początkowo nie miał pojęcia, że Jennifer Lawrence wyciągnęła jedzenie z kosza. Kiedy później mu o tym powiedziała, o dziwo nie miał nic przeciwko:
Wspomniany fragment wywiadu możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: YouTube: The Graham Norton Show