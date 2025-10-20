placeholder
Jennifer Lawrence dała Robertowi Pattinsonowi jedzenie… z kosza. Jak do tego doszło?

Jennifer Lawrence w jednym z wywiadów wspomniała o tym, jak Robert Pattinson wpadł do niej w odwiedziny. Aktor powiedział jej wtedy, że jest bardzo głodny. Z pewnością nie spodziewał się jednak, że dostanie jedzenie... z kosza. Jak Jennifer Lawrence wspomina tę sytuację?
Klaudia Woźniak
Tagi:  robert pattinson 
jennifer lawrence
Jennifer Lawrence i Robert Pattinson na planie filmowym fot. Sony Pictures Entertainment / Warner Bros.
Jennifer Lawrence (Igrzyska śmierci, Poradnik pozytywnego myślenia) i Robert Pattinson (Zmierzch, Batman) od lat należą do grona najpopularniejszych aktorów w Hollywood. Nie jest tajemnicą, że przyjaźnią się w życiu prywatnym. Fani aktorów mieli okazję sobie o tym przypomnieć podczas jednego z odcinków programu The Graham Norton Show. Lawrence wspomniała tam o dniu, w którym Pattinson przyszedł do jej domu i... jadł jedzenie z kosza.

Jennifer Lawrence wspomniała, jak wyciągnęła Robertowi Pattinsonowi jedzenie z kosza

Jennifer Lawrence do dziś wspomina dzień, w którym Robert Pattinson zadzwonił do niej, kiedy oglądała film ze swoimi koleżankami:

Zaprosiłam koleżanki. Byłyśmy ubrane w piżamy i oglądałyśmy Małe Kobietki. Był grudzień. (...) [Robert Pattinson] powiedział coś w stylu: ''Hej, właśnie skończyłem zdjęcia i jestem niedaleko twojego domu''. Pomyślałam wtedy: ''O Boże!''. Rob jest po prostu taki jak my. Lubi plotkować. No więc zaprosiłam go. (...) Traktuje go jak moją córkę. Jest świetnym ojcem, profesjonalistą, punktualnie przychodzi do pracy, ale nie wierzę w to, że potrafi założyć kurtkę. 

Aktorka wspomniała, że kiedy Pattinson przyjechał już do jej domu, powiedział, że jest bardzo głodny. Wtedy pojawił się problem. Lawrence miała bowiem w kuchni jedynie jedzenie, które wcześniej wyrzuciła do kosza:

Robert poszedł do łazienki, a ja miałam tylko jedzenie, które wcześniej wyrzuciłam do kosza. Tak więc kiedy był w tej łazience, po prostu je stamtąd wyciągnęłam. Moje przyjaciółki były przerażone. 

Robert Pattinson początkowo nie miał pojęcia, że Jennifer Lawrence wyciągnęła jedzenie z kosza. Kiedy później mu o tym powiedziała, o dziwo nie miał nic przeciwko:

Wszystkie patrzyłyśmy, jak to jadł. Kiedy już skończył, powiedział, że nadal jest głodny i poprosił o dokładkę. Odpowiedziałam mu wtedy, że jest więcej jedzenia, ale w koszu. Stwierdził, że nie ma nic przeciwko. Po prostu wyciągnął to jedzenie ze śmietnika i je zjadł.

Wspomniany fragment wywiadu możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: YouTube: The Graham Norton Show

