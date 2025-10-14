Reklama
Jennifer Lopez twierdzi, że Broadway to nie miejsce dla niej. Zdradziła powód

Jennifer Lopez od wielu lat występuje na scenie muzycznej. Za sprawą swojej ostatniej roli nie pozostawiła również wątpliwości co do tego, że potrafi świetnie odnaleźć się w teatrze. Dlaczego mimo to najprawdopodobniej nie zdecydowałaby się na występ na Broadwayu?
Klaudia Woźniak
Tagi:  jennifer lopez 
broadway
Jennifer Lopez podczas koncertu fot. Wikimedia Commons: Firdaus Latif
Jennifer Lopez jest uważana za jedną z najpopularniejszych amerykańskich aktorek, piosenkarek i tancerek. Na scenie muzycznej zadebiutowała w 1999 roku, wydając singiel zatytułowany If You Had My Love, który trafił na sam szczyt listy przebojów Billboardu. Swój aktorski debiut zaliczyła z kolei w 1986 roku, za sprawą roli Myry w filmie Moja mała dziewczynka. Potem dała się poznać widzom z produkcji takich jak Pokojówka na Manhattanie czy Ślicznotki. 56-latka nie ma zamiaru zwalniać tempa. Niedawno zachwyciła krytyków główną rolą w musicalu Kiss of the Spider Woman i otrzymała za nią owacje na stojąco na festiwalu Sundance. Wcielając się w hollywoodzką gwiazdę filmową Ingrid Lunę, aktorka miała okazję ''przenieść się'' do lat 80. i udowodnić, że potrafi świetnie odnaleźć się również na deskach teatru. Okazuje się, że pomimo wielu lat spędzonych na scenie oraz dobrych opinii na temat wspomnianej produkcji Lopez nie widzi samej siebie na Broadwayu.

Jennifer Lopez o tym, dlaczego mogłaby nie odnaleźć się na Broadwayu

Jennifer Lopez doskonale zdaje sobie sprawę, że artyści występujący na Broadwayu nie mają łatwo. W rozmowie z portalem Entertainment Weekly aktorka wyznała, że nie jest to miejsce dla niej właśnie z tego względu, że wiąże się z większymi zobowiązaniami:

Od zawsze o tym myślałam i marzyłam o występie na Broadwayu, ale moje życie zawsze kręciło się wokół muzyki i filmów, więc nigdy nie było na to czasu. (...) Miło byłoby zwolnić tempo i przez jakiś czas zająć się tylko jedną rzeczą. To [występ na Broadwayu] jest jednak większe zobowiązanie. Nie wiem, czy dałabym radę grać osiem przedstawień tygodniowo.

Lopez wspomniała też, że ma pewne umiejętności, które z pewnością byłyby dla niej przydatne, gdyby jednak zdecydowała się na występ na Broadwayu:

Będąc bardzo małą dziewczynką uczyłam się jazzu i baletu. Nauczyłam się broadwayowskiego stylu tańca. Potem, jako nastolatka, zaczęłam tańczyć hip-hop i tańce uliczne, ponieważ dorastałam w Bronksie. Kiedy zaczęłam tworzyć własną muzykę, pozostałam w tym stylu. Ludzie przez dłuższy czas kojarzyli mnie więc z takim stylem. 

Nie wiadomo jeszcze, kiedy wcześniej wspomniany musical Kiss of the Spider Woman z Jennifer Lopez w roli głównej doczeka się premiery w Polsce. Jego zwiastun możecie zobaczyć poniżej:

Źródło: Jennifer Lopez

Klaudia Woźniak
Co o tym sądzisz?
