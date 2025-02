Jak zmieniono postać Sabry w Kapitanie Ameryka 4? Producent wyjaśnia kontrowersje

Marvel/Twitter

Producent filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, Nate Moore odniósł się do kontrowersji związanych z postacią Sabry.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – kim jest Sabra?

W 2022 roku Marvel Studios po raz pierwszy poinformowało o planach wprowadzenia postaci Sabry do MCU. W komiksach jest to agentka tajnych służb Izraelu, Mossad. Później jednak studio wydało oświadczenie, gdzie zadeklarowało przyjęcie nowego podejścia do tej postaci. Obie strony konfliktu izraelsko-palestyńskiego wyraziły swoje niezadowolenie w związku z wprowadzeniem tej bohaterki do filmowego uniwersum. Później wyszło jednak na jaw, że ma być ona "wysokiej rangi urzędniczką rządu Stanów Zjednoczonych", a Marvel Studios zostało zasypane oskarżeniami o zatracenie jej izraelskiej tożsamości.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – wypowiedź producenta

Producent Nate Moore został zapytany o zmiany, jakie zostały wprowadzone w związku z wprowadzeniem do MCU Sabry w wywiadzie dla Entertainment Weekly. Tak odpowiedział na zadane pytanie.

Nie w zakresie tego, co zgłoszono w Internecie lub czego się domyślono w Internecie. Zawsze uważaliśmy, że ciekawie będzie zakotwiczyć postać Ruth w mitologii Red Room. Jedną z rzeczy, które uważam za naprawdę fajne w filmie Czarna Wdowa, jest sugestia, że ​​Red Room był czymś więcej niż tylko rosyjskim aparatem państwowym, że był międzynarodowy. Ale punkt widzenia Ruth w filmie jest naprawdę fajny, ponieważ nie jest tajemnicą, że pracuje dla rządu USA i współpracuje z Thaddeusem Rossem. Myślę, że tym, co jest interesujące w tej dynamice, będzie fakt, że Ruth i Sam mają zupełnie odmienne spojrzenie na to, kim jest Thaddeus Ross i czy jest godnym prezydentem, czy przeciwnie. I myślę, że to ciekawie skoliduje Sama z Ruth.

Wyjaśnił też, że podobnie jak Sam Wilson postać ta wymagała pewnych zmian w stosunku do komiksowego oryginału.

Sabra, jak wiele postaci w MCU, nie jest zgodna z wydawniczymi korzeniami. Po prostu uważam, że są takie różnice, które musimy wprowadzić, ponieważ film to coś innego niż publikacja. To inne medium. Ale to, co najbardziej podobało nam się w Ruth, to jej podejście, które jest bardzo podobne do jej komiksowego odpowiednika… To ambitna, bardzo opanowana kobieta, która dokładnie wie, czego chce, i zrobi wszystko, aby to zdobyć.

