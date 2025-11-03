Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jesse Eisenberg odda swoją nerkę nieznajomemu. Tak to skomentował

Jesse Eisenberg w ostatnim czasie kilkukrotnie był głośnym tematem w polskich mediach. Aktor i scenarzysta jakiś czas temu podzielił się kolejną zaskakującą informacją, twierdząc, że ma zamiar oddać nerkę osobie, której nie zna. Rozpoczął już nawet przygotowania.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  jesse eisenberg 
Jesse Eisenberg w filmie Prawdziwy ból fot. Searchlight Pictures
Reklama

Jesse Eisenberg (The Social Network, Prawdziwy ból) jest uważny za jednego z najwybitniejszych amerykańskich aktorów i scenarzystów w Hollywood. W ostatnim czasie zrobiło się o nim szczególnie głośno w naszym kraju nie tylko za sprawą nakręconego między innymi w Warszawie filmu Prawdziwy ból (obecnie dostępny na Disney+), za którego otrzymał nominację do Oscara za najlepszy scenariusz. Eisenberg jakiś czas temu otrzymał również polskie obywatelstwo ze względu na swoje polskie korzenie. Pod koniec października aktor znów wywołał spore poruszenie, tym razem ogłaszając, że ma zamiar oddać swoją nerkę zupełnie obcej osobie

Jesse Eisenberg o przekazaniu nerki nieznajomemu

Okazuje się, że Jesse Eisenberg już od dekady rozważał dawstwo altruistyczne. Jest to bezinteresowne i anonimowe oddanie narządu osobie niespokrewnionej (w Polsce na taką procedurę obecnie nie zezwala prawo). Podczas rozmowy w programie TODAY 42-latek wyznał, że rozpoczął już przygotowania do przekazania nerki:

Za sześć tygodni oddam nerkę, naprawdę. (...) Byłem w szpitalu i przeszedłem serię badań. Mam wyznaczony termin na połowę grudnia. (...) Procedura jest zasadniczo jest pozbawiona ryzyka i bardzo potrzebna. Myślę, że ludzie zrozumieją, że przekazanie nerki to oczywista sprawa, jeśli tylko mają czas i ochotę.

Kiedy Jesse Eisenberg został zapytany, z jakiego powodu zdecydował się na oddanie nerki, stwierdził, że ''nie wie''. Warto wspomnieć, że aktor już od dawna oddaje swoją krew i twierdzi, że to uwielbia. 

Źródło: YouTube: TODAY

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  jesse eisenberg 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Za szybcy za wściekli
-

Polsat - Mega Hity w listopadzie 2025 roku. Klasyk romantyczny, Wojna o jutro i inne

2 Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
-

Wspomnienia Anthony'ego Hopkinsa jeszcze w listopadzie

3 Superman
-

James Gunn wyjaśnia, dlaczego nie każdy lubi jego filmy. Gwiazda pop jako "Superwoman"!?

4 Robin Hood - oficjalny kadr z nowego serialu
-

Udany debiut nowego Robin Hooda. Zdecydowanie wyższe oceny od poprzednich produkcji

5 23. Terminator 2. Dzień sądu
-

Zmarł człowiek, który nakręcił legendarne sceny dla Jamesa Camerona. Wszyscy doskonale je znacie

6 For All Mankind - zdjęcie z 2. sezonu
-

Gdzie oglądać najlepsze seriale science fiction? Ta platforma deklasuje konkurencję

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Rosalia nakręciła w POLSCE teledysk. Te powiązania z naszym krajem robią wrażenie

Rosalia nakręciła w POLSCE teledysk. Te powiązania z naszym krajem robią wraż...

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV