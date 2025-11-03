fot. Searchlight Pictures

Jesse Eisenberg (The Social Network, Prawdziwy ból) jest uważny za jednego z najwybitniejszych amerykańskich aktorów i scenarzystów w Hollywood. W ostatnim czasie zrobiło się o nim szczególnie głośno w naszym kraju nie tylko za sprawą nakręconego między innymi w Warszawie filmu Prawdziwy ból (obecnie dostępny na Disney+), za którego otrzymał nominację do Oscara za najlepszy scenariusz. Eisenberg jakiś czas temu otrzymał również polskie obywatelstwo ze względu na swoje polskie korzenie. Pod koniec października aktor znów wywołał spore poruszenie, tym razem ogłaszając, że ma zamiar oddać swoją nerkę zupełnie obcej osobie.

Jesse Eisenberg o przekazaniu nerki nieznajomemu

Okazuje się, że Jesse Eisenberg już od dekady rozważał dawstwo altruistyczne. Jest to bezinteresowne i anonimowe oddanie narządu osobie niespokrewnionej (w Polsce na taką procedurę obecnie nie zezwala prawo). Podczas rozmowy w programie TODAY 42-latek wyznał, że rozpoczął już przygotowania do przekazania nerki:

Za sześć tygodni oddam nerkę, naprawdę. (...) Byłem w szpitalu i przeszedłem serię badań. Mam wyznaczony termin na połowę grudnia. (...) Procedura jest zasadniczo jest pozbawiona ryzyka i bardzo potrzebna. Myślę, że ludzie zrozumieją, że przekazanie nerki to oczywista sprawa, jeśli tylko mają czas i ochotę.