Polsat - Mega Hity w listopadzie 2025 roku. Klasyk romantyczny, Wojna o jutro i inne

Groza związana z Halloween odeszła już w niebyt. Teraz nie trzeba się już bać - można za to kochać, ścigać się i walczyć o lepszą przyszłość. To wszystko zobaczycie na antenie Polsatu w listopadzie 2025 roku wraz z tymi Mega Hitami.
Wiktor Stochmal
Za szybcy za wściekli fot. Universal Pictures
Halloween to już przeszłość. Jesień trwa w najlepsze i pozostaje tylko czekać, aż zima nadejdzie - oby nie tak, jak w Grze o tron. Nadchodzą też nowe Mega Hity, które zostaną wyemitowane w Polsacie w przeciągu najbliższego miesiąca. Cztery tygodnie i cztery superprodukcje - dwie mające już trochę lat na karku, ale i dwie świeżynki, które zdobyły serca publiczności. 

Od ulicznych wyścigów w Miami, przez klasyk kina romantycznego i aż po wybuchową produkcję science fiction z dużym rozmachem. 

Sprawdźcie wszystkie ciekawe tytuły, które pojawią się w ramówce Polsatu w listopadzie 2025 roku.

MEGA HITY

Wojna o jutro

Emisja: 3 listopada 2025 o 20:40.
Obsada: Betty Gilpin, Chris Pratt, J.K. Simmons, Mary Lynn Rajskub, Yvonne Strahovski.
Opis fabuły:

Fabuła projektu rozgrywa się w przyszłości, w której ludzkość przegrywa walkę z najeźdźcami z kosmosu. W celu odwrócenia losów bitwy, przywołani do życia zostają żołnierze z przeszłości.

Bad Boys: Ride or Die

Emisja: 10 listopada 2025 o 20:40.
Obsada: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Tasha Smith, Jacob Scipio, Melanie Liburd.
Opis fabuły:

Will Smith i Martin Lawrence powracają jako popularny duet gliniarzy, którzy wplątują się w całkowicie inną intrygę niż do tej pory. Ich życie wywróci się do góry nogami, gdy to oni będą teraz zbiegami. Muszą udowodnić niewinność dawnego zwierzchnika, który po śmierci jest wrabiany w korupcję. Ich celem jest oczyścić jego nazwisko, ale nie będzie to takie łatwe.

Pretty Woman

Emisja: 17 listopada 2025 o 20:35.
Obsada: Richard Gere, Julia Roberts, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Ralph Bellamy, Alex Hyde-White, Hector Elizondo.
Opis fabuły:

Pretty Woman to współczesna, kultowa już wersja bajki o Kopciuszku z Julią Roberts ('Erin Brockovich') oraz Richardem Gere'em ('Uciekająca panna młoda') w rolach głównych. Zaradna i żywiołowa prostytutka Vivian Ward (Roberts) przypadkiem spotyka przystojnego milionera Edwarda Lewisa (Gere). Gdy Edward kupuje towarzystwo Vivian na kilka dni, żadne z nich nie podejrzewa, że wkrótce ich znajomość przerodzi się w ponadczasowy romans.

Za szybcy za wściekli

Emisja: 24 listopada 2025 o 20:30.
Obsada: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser, Ludacris, James Remar, Devon Aoki.
Opis fabuły:

Były policjant Brian O'Conner sprzymierza się ze swoim kumplem skazańcem, Romanem Pearcem, żeby przetransportować "brudne" pieniądze dla szemranego biznesmena Cartera Verona, a faktycznie pracuje z tajną agentką Monicą Fuentes, aby zdemaskować Verona.

Źródło: informacja prasowa

Co o tym sądzisz?
