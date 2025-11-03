Reklama
Hasi: co kryje się w sercu Górnego Śląska?

Wydawnictwo Vesper wydało kilka dni temu polską powieść utrzymaną w konwencji grozy. Przeczytajcie o szczegółach Hasi.
Tymoteusz Wronka
Tagi:  Vesper 
hasi fantastyka
Hasi - wygląd książki Vesper
Wydawnictwo Vesper przez lata było kojarzone z wydawniem polskiej grozy. Ostatnio to się zmieniło, głównie za sprawą serii science fiction Wymiary oraz książkom z gatunku fantasy - zarówno współczesnym, jak i z serii Eony.

Nie oznacza to, że zapomniano o korzeniach. Do księgarń właśnie zawitała powieść Beaty Skrzypczak zatytułowana Hasi. To opowieść dziejąca się na śląskim, pokopalnianym osiedlu, które rządzi się swoimi prawami. Gdy trafia na nie młoda kobieta "z zewnątrz", musi je poznać - a wraz z nimi opowieści, które opowiada się szeptem.

Hasi wyróżnia klimat: mroczny, gęsty, momentami wręcz namacalny, wywołujący ciarki na plecach. To także hołd złożony śląskim legendom i historii, niesamowity obraz przemijającego świata.

Hasi zostało wydane w twardej oprawie z barwionymi brzegami. Powieść liczy 432 strony.

Hasi - wygląd i opis książki

Hasi - wygląd książkiŹródło: Vesper

W sercu Górnego Śląska, gdzie stare familoki pochylają się nad betonowymi placami, kryje się Hasi. Dawniej tętniące życiem osiedle górnicze, dziś stoi w miejscu, gdzie czas się zatrzymał. Wśród starych kamienic mieszkańcy próbują prowadzić normalne życie, trzymając się razem w świecie, który ich pomija.

Jednak Hasi kryje w sobie coś więcej – w tym miejscu dawne górnicze historie ożywają, a wśród cieni kamienic kryją się tajemnice, które przenikają rzeczywistość. Alicja, Piotr, Hubert oraz Gerda wplątani w sieć niewyjaśnionych zjawisk, muszą zmierzyć się z legendami, które powracają i domagają się uwagi. Czy znajdą odwagę, by spojrzeć w oczy temu, co od dawna czai się w sercu osiedla?

Hasi to mroczna, urzekająca opowieść o miejscu, które żyje własnym życiem, gdzie mitologia Śląska splata się z codziennością, tworząc historię pełną napięcia i zapomnianych prawd zakorzenionych głęboko w industrialnym krajobrazie śląskiej ziemi.

Źródło: Vesper

