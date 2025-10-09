placeholder
Reklama
placeholder

Jonah Hill przeszedł metamorfozę. Trudno go rozpoznać

Jonah Hill już od dłuższego czasu przygotowywał się do roli w pewnym nadchodzącym filmie. Aktor niedawno został przyłapany na planie filmowym przez paparazzi. Okazuje się, że obecnie wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś i udało mu się schudnąć naprawdę sporo.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Jonah Hill 
Jonah Hill w filmie Nie patrz w górę fot. Netflix
Reklama

Jonah Hill od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych amerykańskich aktorów komediowych. Swoją rozpoznawalność i uznanie widzów zawdzięcza rolom w produkcjach takich jak Supersamiec, 22 Jump Street, Wilk z Wall Street, Moneyball czy Rekiny wojny. 41-latek z pewnością nie boi się wyzwań na planie filmowym. Doskonałym dowodem na to są nie tylko jego dotychczasowe role, ale też to, że postanowił zagrać w nadchodzącym filmie Cut Off, którego jest reżyserem. Na początku października 2025 roku aktor został sfotografowany przez paparazzi podczas pracy nad tą właśnie produkcją. Okazuje się, że przeszedł naprawdę imponująca metamorfozę.

Tak dziś wygląda Jonah Hill. Schudł na potrzeby roli

Premiera filmu Cut Off została zaplanowana na 2026 rok. Opowiada on historię dwójki bogatego rodzeństwa, które zostaje odcięte od pieniędzy rodziców. Jonah Hill już od dłuższego czasu przygotowywał się do rozpoczęcia zdjęć, całkowicie zmieniając nawyki żywieniowe i styl życia. Dzięki temu udało mu się schudnąć z około 114 kilogramów do nieco ponad 70. Aktor jakiś czas temu zdradził w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, że udało mu się tego dokonać między innymi dzięki temu, że zrezygnował z fast foodów i rozpoczął regularne treningi. Najnowsze zdjęcia aktora z planu filmowego nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że jego starania nie poszły na marne.

O tym, jak teraz wygląda Jonah Hill, możecie przekonać się poniżej:

Źródło: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / Facebook: Mark Dohner

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Jonah Hill 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 No Other Choice
-

To nowy, szalony film twórcy Oldboya. Zobaczcie zwiastun

2 Tron: Ares
-

Tron: Ares - czy jest scena po napisach? Mamy odpowiedź!

3 Albus Dumbledore
-

Harry Potter - nowa scena z Dumbledorem. Jest inny czarodziej, którego nie było w filmach

4 3. Wicked – kurs: 20.00
-

To może być największy kinowy hit tego roku. Zobaczcie nowy zwiastun

5 Wizards Beyond Waverly Place
-
Spoilery

Największy cliffhanger w historii Czarodziejów z Waverly Place. Naprawdę uśmiercono tę postać?

6 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Geralt z Rivii w kurtce motocyklisty. Twórczyni Wiedźmina o nowym stroju w średniowiecznym świecie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Jennifer Lopez i Ben Affleck razem po rozstaniu. Byli w świetnym humorze

Jennifer Lopez i Ben Affleck razem po rozstaniu. Byli w świetnym humorze

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim [ZDJĘCIA]

Festiwal w Gdyni 2025 przeszedł do historii, a impreza naEKRANIE razem z nim...

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Królowe życia żegnają Jacka Wójcika. Padły wzruszające słowa o zmarłym koledze

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV