Jonah Hill przeszedł metamorfozę. Trudno go rozpoznać

fot. Netflix

Jonah Hill od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych amerykańskich aktorów komediowych. Swoją rozpoznawalność i uznanie widzów zawdzięcza rolom w produkcjach takich jak Supersamiec, 22 Jump Street, Wilk z Wall Street, Moneyball czy Rekiny wojny. 41-latek z pewnością nie boi się wyzwań na planie filmowym. Doskonałym dowodem na to są nie tylko jego dotychczasowe role, ale też to, że postanowił zagrać w nadchodzącym filmie Cut Off, którego jest reżyserem. Na początku października 2025 roku aktor został sfotografowany przez paparazzi podczas pracy nad tą właśnie produkcją. Okazuje się, że przeszedł naprawdę imponująca metamorfozę.

Tak dziś wygląda Jonah Hill. Schudł na potrzeby roli

Premiera filmu Cut Off została zaplanowana na 2026 rok. Opowiada on historię dwójki bogatego rodzeństwa, które zostaje odcięte od pieniędzy rodziców. Jonah Hill już od dłuższego czasu przygotowywał się do rozpoczęcia zdjęć, całkowicie zmieniając nawyki żywieniowe i styl życia. Dzięki temu udało mu się schudnąć z około 114 kilogramów do nieco ponad 70. Aktor jakiś czas temu zdradził w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, że udało mu się tego dokonać między innymi dzięki temu, że zrezygnował z fast foodów i rozpoczął regularne treningi. Najnowsze zdjęcia aktora z planu filmowego nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że jego starania nie poszły na marne.

O tym, jak teraz wygląda Jonah Hill, możecie przekonać się poniżej: