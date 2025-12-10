Wiemy, kiedy Lupin powraca. Jest okres premiery 4. sezonu
Popularny serial Lupin z Omarem Sy w roli głównej powróci do Netflixa w 2026 roku. Kiedy premiera nowych odcinków? Opublikowano oficjalny plakat czwartego sezonu, który zdradza, kiedy mamy się ich spodziewać.
Netflix opublikował oficjalny plakat czwartego sezonu Lupina. Z niego dowiedzieliśmy się, że premiera odbędzie się jesienią 2026 roku! Omar Sy powróci w tytułowej roli. W obsadzie są także Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine oraz Laïka Blanc-Francard.
Lupin – co wiemy o 4. sezonie?
Tak naprawdę niewiele wiadomo o tym, co jest planowane. Przypomnijmy, że trzecia seria zakończyła się osadzeniem Assane'a w więzieniu. Możemy zakładać, że bohater długo nie pobędzie za kratkami, a wydarzenia zmuszą go do zorganizowania ucieczki. Czekamy jednak na oficjalne i konkretne informacje.
Przypomnijmy, że serial autorstwa George'a Kaya i Françoisa Uzana jest inspirowany legendarną postacią Arsène'a Lupina. Nowy sezon ma liczyć osiem odcinków i pojawi się mniej więcej trzy lata po premierze trzeciej serii.
Reżyser Louis Leterrier oraz aktor Omar Sy są współshowrunnerami czwartego sezonu, czyli wspólnie odpowiadali za wszystkie decyzje związane z serialem.
Na razie nie wiadomo, kiedy Netflix zechce opublikować pierwszy zwiastun.
Źródło: deadline.com
