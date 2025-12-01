placeholder
Jula i Sound'n'Grace razem w piosence do świątecznej produkcji

Jula jakiś czas temu wróciła do muzyki po kilkuletniej przerwie. Artystka niedawno miała okazję połączyć siły z zespołem Sound'n'Grace​. Efektem tej wyjątkowej współpracy jest nowa wersja utworu Gdy Gwiazdka​, która powstała na potrzeby pewnej świątecznej produkcji Telewizji Polskiej.
Klaudia Woźniak
Tagi:  piosenka do filmu 
sound'n'gace jula
Fragment teledysku do piosenki Gdy Gwiazdka fot. YouTube: Jula
Jula zdobyła popularność za sprawą utworów takich jak Za każdym razem czy Nie zatrzymasz mnie. W 2023 roku wróciła do muzyki po dwóch latach przerwy i rozpoczęła nowy rozdział w swojej karierze. Na początek podzieliła się singlem PATRONUS. Jest on zapowiedzią jej czwartego albumu studyjnego, który nie ma jeszcze daty premiery. Jula do dziś nie zwalnia tempa. Niedawno połączyła siły zespołem Sound'n'Grace na potrzeby piosenki do świątecznej produkcji Telewizji Polskiej

Jula i Sound'n'Grace w utworze Gdy Gwiazdka

Świąteczny przebój Gdy Gwiazdka zyskał nowe życie. Jula i Sound'n'Grace odświeżyli ją na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu Piernikowe serce, świątecznej komedii romantycznej współprodukowanej przez Telewizję Polską. Tę ciepłą i pełną emocji opowieść o młodzieńczej miłości, rodzinnych tajemnicach i nadziei na pojednanie, można oglądać w kinach. Nowa wersja utworu Gdy Gwiazdka doczekała się klimatycznego teledysku w reżyserii Kamil Krawczyckiego. Nie mogło w nim zabraknąć Juli oraz członków zespołu Sound'n'Grace. Zdjęcia do teledysku powstały w Książkawiarni Rezerwat oraz Hotelu Skalny Dworek w Nowym Targu.

O tym, jak brzmi nowa wersja utworu Gdy Gwiazdka w wykonaniu Juli i Sound'n'Grace, możecie przekonać się poniżej:

Źródło: YouTube: Jula

2025
Zobacz w kinie Piernikowe serce

