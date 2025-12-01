fot. YouTube: Jula

Jula zdobyła popularność za sprawą utworów takich jak Za każdym razem czy Nie zatrzymasz mnie. W 2023 roku wróciła do muzyki po dwóch latach przerwy i rozpoczęła nowy rozdział w swojej karierze. Na początek podzieliła się singlem PATRONUS. Jest on zapowiedzią jej czwartego albumu studyjnego, który nie ma jeszcze daty premiery. Jula do dziś nie zwalnia tempa. Niedawno połączyła siły zespołem Sound'n'Grace na potrzeby piosenki do świątecznej produkcji Telewizji Polskiej.

Jula i Sound'n'Grace w utworze Gdy Gwiazdka

Świąteczny przebój Gdy Gwiazdka zyskał nowe życie. Jula i Sound'n'Grace odświeżyli ją na potrzeby ścieżki dźwiękowej filmu Piernikowe serce, świątecznej komedii romantycznej współprodukowanej przez Telewizję Polską. Tę ciepłą i pełną emocji opowieść o młodzieńczej miłości, rodzinnych tajemnicach i nadziei na pojednanie, można oglądać w kinach. Nowa wersja utworu Gdy Gwiazdka doczekała się klimatycznego teledysku w reżyserii Kamil Krawczyckiego. Nie mogło w nim zabraknąć Juli oraz członków zespołu Sound'n'Grace. Zdjęcia do teledysku powstały w Książkawiarni Rezerwat oraz Hotelu Skalny Dworek w Nowym Targu.

O tym, jak brzmi nowa wersja utworu Gdy Gwiazdka w wykonaniu Juli i Sound'n'Grace, możecie przekonać się poniżej: