Scarlett Johansson broni Woody'ego Allena. Aktorka od lat jest po stronie reżysera
Scarlett Johansson ponownie stanęła w obronie Woody’ego Allena, podważając wieloletnie oskarżenia pod jego adresem. Aktorka podkreśla, że wciąż mu wierzy i nie zamierza wycofywać się ze swojego stanowiska.
Scarlett Johansson, jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd filmowych na świecie, publicznie stanęła w obronie Woody’ego Allena, reżysera, z którym współpracowała przy trzech filmach (Wszystko gra, Scoop – Gorący temat, Vicky Cristina Barcelona).
Od prawie trzydziestu lat Allen mierzy się z wieloletnim oskarżeniem o wykorzystywanie, a odrodzenie ruchu #MeToo w 2017 roku ponownie skierowało na nie intensywną uwagę. W rezultacie Allen został w dużej mierze wykluczony z Hollywood i ma trudności z pozyskaniem finansowania w Stanach Zjednoczonych.
W niedawnym wywiadzie dla The Telegraph Johansson stwierdziła, że po prostu nie wierzy w te zarzuty i nadal wspiera Allena. Wyjaśniła:
Johansson od lat wspiera Allena
Zapytana, Johannson przyznała, że nie wie, czy stanięcie po stronie Allena kosztowało ją zawodowe możliwości lub wpłynęło na jej osobiste relacje. Wcześniej broniła swojej bliskiej przyjaźni z reżyserem w wywiadzie dla TheHollywoodReportera z 2019 roku:
W szczytowym momencie ruchu #MeToo pod koniec 2016 roku Greta Gerwig wydała oświadczenie, w którym wyraziła żal, że pracowała z Allenem przy filmie „Zakochani w Rzymie”. Inni aktorzy, którzy pojawili się w filmach Allena — w tym Timothée Chalamet, Elliot Page, Griffin Newman i David Krumholtz — również wyrazili podobny żal.
Źródło: worldofreel.com
