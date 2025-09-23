placeholder
Julia Szeremeta w programie Ninja vs Ninja. W jakiej roli wystąpi?

Julia Szeremeta będzie gościem specjalnym 4. odcinka programu Ninja vs Ninja. Poznajcie szczegóły.
Ania Szczudlińska
Tagi:  ninja vs ninja 
fot. materiały prasowe Polsat
Program Ninja vs Ninja wystartował na antenie Polsatu 2 września 2025 roku. To już jedenasta edycja sportowych zawodów Ninja, ale pierwsza w takim wydaniu. W tym sezonie zobaczymy najlepszych zawodników z różnych stron świata. Poznamy przedstawicieli tej ekstremalnej dyscypliny sportu m.in. z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Litwy, Malty i Szwajcarii. Zobaczymy w akcji zwycięzców edycji Ninja Warrior z Francji, zwyciężczynię Ninja Warrior UK oraz zdobywcę Góry Midoriyama z austriackiej edycji programu, jedynego zawodnika z tytułem Ninja poza Jankiem Tatarowiczem w tej stawce. W najnowszej edycji Ninja vs Ninja widzowie ponownie usłyszą doskonale znany duet komentatorów, który tworzą Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski. Nie zabraknie gości specjalnych. Do tej pory widzowie obejrzeli 3 odcinki programu. Co wydarzy się w kolejnym?

Ninja vs Ninja: Julia Szeremeta w programie

Gościem specjalnym w 4. odcinku  Ninja vs Ninja będzie Julia Szeremeta. To wicemistrzyni olimpijska - pięściarka, która w 2024 roku zdobyła srebrny medal olimpijski w kategorii do 57 kg, a wcześniej została młodzieżową mistrzynią Europy oraz mistrzynią Polski. Zaczynała od karate, później całkowicie poświęciła się boksowi. Dziś należy do ścisłej czołówki europejskiej i światowej, a jej atuty to dynamika, szybkość i waleczny charakter. W studiu Julia będzie wspierać zawodników swoją energią i doświadczeniem, a także komentować ich przejścia. Dołączy do Jerzego Mielewskiego i Łukasza "Jurasa” Jurkowskiego, głosów programu obecnych od pierwszej edycji Ninja Warrior Polska, którzy jak nikt inny potrafią oddać emocje toru.

Czwarty odcinek programu wyróżni się przewagą kobiet na starcie. Wśród nich zobaczymy Natalię Cichą – trenerkę z Płocka, która w 7. i 10. edycji programu dotarła do półfinałów i konsekwentnie rozwija swoją formę w sportach przeszkodowych. Jej celem jest zdobycie tytułu Last Woman Standing. Międzynarodowego charakteru temu epizodowi doda udział reprezentantki Wielkiej Brytanii – Mili Stanzani. 26-letnia zawodniczka z Trowbridge to pasjonatka ninja i kalisteniki, zwyciężczyni OCR100 British Champions i OCR100 Etruscan Castle. Dwa lata temu przeszła poważną kontuzję barku, ale wróciła silniejsza i dziś walczy o kolejne sukcesy. Jej motto brzmi: "Chcę po prostu żyć pełnią życia" świetnie oddaje energię, z jaką podchodzi do rywalizacji. Na torze pojawią się także przedstawiciele MMA – Damian Rzepecki i Erwin Burzyński, którzy zmierzą się na równoległych trasach, dodając widowisku jeszcze większej dynamiki.

Kim Jest Julia Szeremeta?

Julia Szeremeta urodziła się 24 sierpnia 2023 roku. Pochodzi z Chełma. W 2025 roku skończyła 22 lata. Jej drugie imię to Atena. W 2024 została odznaczona Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.  Julia Szeremeta zaczęła trenować karate w wieku 5 lat. Kiedy miała 13 lat rozpoczęła treningi bokserskie. Sportowczyni wychowywała się w Bieniowie, gdzie mieszka około 50 mieszkańców. 

Ninja vs Ninja: kiedy oglądać?

Premierowe odcinki programu Ninja vs Ninja można oglądać co wtorek o 20:30 na antenie Polsatu. 

 

Źródło: Materiały prasowe Polsat

Ania Szczudlińska
Co o tym sądzisz?
