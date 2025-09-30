Reklama
Julia Wróblewska zrezygnowała z aktorstwa. Czym się teraz zajmuje?

Julia Wróblewska występowała na ekranie od najmłodszych lat, a widzowie wciąż chętnie wracają do produkcji z jej udziałem. Aktorka jakiś czas temu zniknęła z show-businessu. Okazuje się, że jakiś czas temu odnalazła się w zupełnie innej branży. Czy planuje powrót na plan filmowy?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Julia Wróblewska 
Zdjęcie promujące film Listy do M. 3 fot. materiały prasowe
Julia Wróblewska zadebiutowała na ekranie w wieku zaledwie 8 lat. Zdobyła wtedy serca widzów jako Michalina w filmie Tylko mnie kochaj. W późniejszych latach swojej kariery aktorka dała się poznać między innymi jako Zosia z serialu M jak Miłość czy Tosia z serii Listy do M. Ostatni raz pojawiła się na ekranie w jej trzeciej odsłonie z 2017 roku. Poza tym brała udział w programach Taniec z gwiazdami, Celebrity Splash! oraz Agent - Gwiazdy. Pod koniec 2021 roku przekazała, że na pół roku wyjeżdża do Krakowa, aby poddać się leczeniu w ośrodku terapeutycznym. Wówczas wyznała też, że zdiagnozowano u niej borderline, czyli zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu granicznego. Wiadomo, jak teraz wygląda jej życie. 

Co dziś robi Julia Wróblewska?

Julia Wróblewska nie do końca zniknęła ze świata mediów. 26-latka do dziś prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @juleczkaaa_jula, a pod koniec września 2025 roku po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawiła się na ściance w ramach jubileuszowego odcinka Tańca z Gwiazdami. Tego samego dnia miała okazję udzielić wywiadu portalowi Plejada, w którym wyznała, że obecnie zajmuje się testowaniem oprogramowania:

Zaczęłam od bycia testerem oprogramowania, potem poszłam w trochę bardziej specyficzną gałąź testowania oprogramowania, czyli QA. Zajmuję się głównie pół na pół testami manualnymi oprogramowania. Pilnuję, żeby programiści dostarczali jakościowe feature'y, a dodatkowo od jakiegoś czasu zaczęłam też automatyzować testy, czyli piszę je w Javascriptie w tym momencie i mają potem działać same.

Julia Wróblewska zdradziła też, co skłoniło ją do spróbowania swoich sił w nowej branży:

Po pewnym czasie uznałam, że chciałabym wrócić do normalności, do spokoju, poznać trochę takiego życia i moja przyjaciółka, która sama jest QA'em, powiedziała, że może spróbuję dostać się do firmy, w której ona zaczynała. Tam nie wymagali dużo doświadczenia, więc poszłam tam, dostałam się i po kilku latach zmieniłam pracę na taką bardziej poważną. Zostałam i cieszę się, że zostałam.

Na koniec dodała, że choć ma sentyment do filmów ze swoim udziałem, nie planuje powrotu do aktorstwa:

Mam sentyment do filmów, w których grałam, kiedy ludzie oznaczają mnie w social mediach za każdym razem, kiedy leci "Tylko mnie kochaj" czy "Listy do M". To jest naprawdę przecudowne, ale nie wróciłabym do tego zawodu - nie czuję się już w tym komfortowo. Cieszę się, że jestem w takim zawodzie, w jakim teraz jestem, satysfakcjonuje mnie on, czuję, że się rozwijam i raczej w tym zostanę.

Poniżej możecie zobaczyć, jak dziś wygląda Julia Wróblewska:

Źródło: Plejada

