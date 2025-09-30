Julia Wróblewska zrezygnowała z aktorstwa. Czym się teraz zajmuje?
Julia Wróblewska występowała na ekranie od najmłodszych lat, a widzowie wciąż chętnie wracają do produkcji z jej udziałem. Aktorka jakiś czas temu zniknęła z show-businessu. Okazuje się, że jakiś czas temu odnalazła się w zupełnie innej branży. Czy planuje powrót na plan filmowy?
Julia Wróblewska zadebiutowała na ekranie w wieku zaledwie 8 lat. Zdobyła wtedy serca widzów jako Michalina w filmie Tylko mnie kochaj. W późniejszych latach swojej kariery aktorka dała się poznać między innymi jako Zosia z serialu M jak Miłość czy Tosia z serii Listy do M. Ostatni raz pojawiła się na ekranie w jej trzeciej odsłonie z 2017 roku. Poza tym brała udział w programach Taniec z gwiazdami, Celebrity Splash! oraz Agent - Gwiazdy. Pod koniec 2021 roku przekazała, że na pół roku wyjeżdża do Krakowa, aby poddać się leczeniu w ośrodku terapeutycznym. Wówczas wyznała też, że zdiagnozowano u niej borderline, czyli zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu granicznego. Wiadomo, jak teraz wygląda jej życie.
Co dziś robi Julia Wróblewska?
Julia Wróblewska nie do końca zniknęła ze świata mediów. 26-latka do dziś prowadzi swój profil na Instagramie o nazwie @juleczkaaa_jula, a pod koniec września 2025 roku po raz pierwszy od dłuższego czasu pojawiła się na ściance w ramach jubileuszowego odcinka Tańca z Gwiazdami. Tego samego dnia miała okazję udzielić wywiadu portalowi Plejada, w którym wyznała, że obecnie zajmuje się testowaniem oprogramowania:
Julia Wróblewska zdradziła też, co skłoniło ją do spróbowania swoich sił w nowej branży:
Na koniec dodała, że choć ma sentyment do filmów ze swoim udziałem, nie planuje powrotu do aktorstwa:
Poniżej możecie zobaczyć, jak dziś wygląda Julia Wróblewska:
Źródło: Plejada