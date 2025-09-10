placeholder
Reklama
placeholder

Justin Baldoni mierzy się z nowymi oskarżeniami. Sprawa ponownie znajdzie finał w sądzie

Wygląda na to, że to jeszcze nie koniec sądowej batalii Justina Baldoniego i Blake Lively. Aktorka złożyła nowy pozew przeciwko reżyserowi. Tym razem w jego sprawie ma zeznawać również pewna kobieta, która twierdzi, że Baldoni również zachowywał się wobec niej niestosownie na planie.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  justin baldoni 
blake lively
Justin Baldoni w filmie It Ends With Us fot. Sony Pictures Entertainment
Reklama

W sprawie Justina Baldoniego nastąpił zaskakujący zwrot akcji. Przypomnijmy, że aktor oraz reżyser znany z It Ends With Us jakiś czas temu postanowił złożyć pozew przeciwko Blake Lively i jej mężowi Ryanowi Reynoldsowi oraz publicystce Leslie Sloane i The New York Times o 400 milionów dolarów. Lively oskarżyła go bowiem o molestowanie se*sualne na planie wspomnianej produkcji, w której zagrali parę. Stwierdziła nawet, że przez zachowanie Baldoniego musiała skorzystać z pomocy psychologicznej. Reżyser od początku przekonywał za to, że Lively i jej mąż domagają się odszkodowania za coś, co nie miało miejsca. Stwierdził też, że para ingeruje w jego prywatność i celowo dopuszcza się oszczerstw na jego temat. W czerwcu 2025 roku pozew reżysera ostatecznie został oddalony przez sąd Podwodem było to, że zarzuty nie miały podstaw prawnych. Miesiąc później oddalony został z kolei pozew, który Lively złożyła przeciwko Jedowi Wallace'owi, czyli ekspertowi Justina Baldoniego do spraw mediów społecznościowych. Oskarżyła go o współudział w kampanii oszczerstw, którą miał zorganizować zespół PR-owy reżysera. Sędzia Lewis Liman sędzia oddalił pozew, ponieważ uznał, że Nowy Jork nie jest właściwym miejscem do rozpatrzenia sprawy. Wallace na co dzień mieszka bowiem w Teksasie.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że to koniec sądowej batalii Baldoniego. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Reżyser za jakiś czas ma tam wrócić, tym razem nie tylko w związku z nowym pozwem od Lively, ale też inną kobietą, która także oskarżyła go o molestowanie

Kolejna kobieta oskarża Baldoniego. Ma zeznawać z Lively

Justin Baldoni znów został oskarżony o molestowanie na planie pewnego projektu, tym razem werbalne. Jak podaje portal People, rzekoma ofiara reżysera, która postanowiła zachować anonimowość, twierdzi, że ''wielokrotnie miała ''negatywne interakcje z panem Baldonim i jego współpracownikami''. Źródło wspominanego portalu przekazało, że rzekoma ofiara prawdopodobnie będzie zeznawać w procesie Baldoniego z Blake Lively. Jak dowiedział się portal Variety aktorka a w poniedziałek 8 września złożyła kolejny pozew przeciwko reżyserowi, domagając się od niego kilku milionów dolarów na opłaty prawne. Ponadto zażądała potrójnego odszkodowania za szkody ekonomiczne, emocjonalne i psychiczne. Aktorka opiera się na ustawie Protecting Survivors from Weaponized Defamation Lawsuits. Zapewnia ona ochronę przed pozwami o zniesławienie osobom, które upubliczniają swoje doświadczenia związane z molestowaniem seksualnym oraz immunitet od roszczeń o zniesławienie, jeśli skarżący działają "bez złośliwości" i mają "uzasadnioną podstawę" dla swoich zarzutów. Osoby reprezentujące Lively zapewniają, że ta spełnia te kryteria.

Źródło: People / Variety

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  justin baldoni 
blake lively
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Materiał promujący film Superman
-

Superman to wielki hit VOD. W grę wchodzą kolejne dziesiątki milionów dolarów

2 Wednesday
-

Powstanie spin-off Wednesday! Znamy głównego bohatera

3 The Case of Andrew D.
-

Twórca pierwszej polskiej gry powraca z nowym projektem. Zobaczcie zwiastun The Case of Andrew D.

4 Dexter: Zmartwychwstanie
-
Plotka

Dexter jednak wróci na ekran? Ta plotka ucieszy wielu fanów

5 amityville horror 1979
-

Wracamy do jednej z największych zagadek paranormalnych w historii. Wybrano reżysera filmu

6 The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 2
-

Zdjęcia i klip z 2. odcinka The Walking Dead: Daryl Dixon. Bohaterowie w hiszpańskiej wiosce

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

8

Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

9

Kuchenne rewolucje: Włocławek. Restauracja Pełny Chlebek. Dalsze losy, adres, menu

10

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV