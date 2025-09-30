K-popowe łowczynie demonów: głosy postaci po raz pierwszy wystąpią razem na żywo. Kiedy i gdzie?

fot. Netflix

Dostępny na Netflixie film K-popowe łowczynie demonów opowiada o członkiniach fikcyjnego zespołu HUNTR/X. Rumi, Mira i Zoey pomiędzy koncertami korzystają ze swoich tajemnych mocy, aby chronić swoich fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami. Wspólnie muszą też zmierzyć się z największym dotąd wrogiem, czyli demonicznym boysbandem, który podszywa się pod ich konkurencję – grupę Saja Boys. Animacja stała się tak ogromnym hitem na platformie, że pokonała wszystkie tytuły stricte kinowe, zajmując 1. miejsce w box office z wynikiem 18 milionów dolarów. Warto wspomnieć, że, jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy produkcja Netflixa osiągnęła tak wielki sukces.

Pod koniec września 2025 pojawiła się informacja, która z pewnością ucieszy fanów filmu. Okazuje się, Ejae, Nuna oraz Rei Ami, czyli aktorki śpiewające piosenki Rumi, Miry i Zoey w serialu, już niebawem wystąpią na prawdziwej scenie.

Aktorki z K-popowych łowczyń demonów wystąpią u Jimmy'ego Fallona

Ejae, Nuna oraz Rei Ami będą miały okazję poczuć się jak K-popowe łowczynie demonów już we wtorek 7 października 2025 roku. Tego dnia pojawią się w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, aby zaśpiewać utwór Golden. Po swoim występie udzielą również wywiadu, w którym prawdopodobnie podzielą się swoimi wspomnieniami oraz ciekawostkami na temat pracy nad filmem.

Zapowiedź odcinka z udziałem aktorek dubbingowych pojawiła się już w mediach społecznościowych programu. Możecie ją zobaczyć poniżej: