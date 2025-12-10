fot. materiały prasowe / Wikimedia Commons: Time Inc

K-popowe łowczynie demonów zadebiutowały na Netflixie w czerwcu 2025 roku. Animacja o rywalizujących ze sobą fikcyjnych zespołach HUNTR/X i Saja Boys okazała się ogromnym hitem na platformie. Pokonała wszystkie tytuły stricte kinowe, zajmując 1. miejsce w box office z wynikiem 18 milionów dolarów. Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy produkcja Netflixa osiągnęła tak wielki sukces. Choć od premiery animacji minęło już kilka miesięcy, wciąż cieszy się ona ogromną popularnością i to z pewnością nie tylko wśród młodszego pokolenia widzów. Okazuje się, że wielki sukces produkcji docenił nawet kultowy amerykański tygodnik TIME.

K-popowe łowczynie demonów z wyróżnieniem od TIME

Twórcy K-popowych łowczyń demonów mają kolejny powód do świętowania. Hitowa produkcja Netflixa w grudniu 2025 roku otrzymała od magazynu TIME tytuł Breakthrough of the Year (przełom roku). Tytuł ten został przyznamy animacji ze względu na jej ogromny wpływ na kulturę oraz innowacyjne opowiadanie historii. Magazyn TIME wziął pod uwagę również to, że piosenki z animacji podbiły listy przebojów.

To właśnie w ramach tego wyjątkowego wyróżnienia główne bohaterki K-popowych łowczyń demonów znalazły się na okładce TIME. O tym, jak się prezentuje, możecie przekonać się poniżej: